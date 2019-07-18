مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسوان بعد 25 عامًا

تحرير:عوض سليم ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

جثة - أرشيفية

تجددت خلافات ثأرية قديمة تعود لأكثر من 25 عامًا، اليوم الخميس، بين عائلتي زيدان والقدر بقرية سبيل النظارة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، حيث لقى شخص من عائلة "زيدان" يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه بطلق نارى أطلقه عليه أحد أفراد عائلة "القدر"، أخذا بالثأر. على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وفرضت طوقا أمنيا داخل القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بأسوان، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالى قرية سبيل النظارة بكوم أمبو، بالعثور على جثة يدعى "حمادة. ز" 45 عامًا، مصابا بطلق نارى فى الصدر أودى بحياته فى الحال. وبانتقال ضباط المباحث، إلى مسرح الجريمة بالقرية، حيث تم فرض طوقا