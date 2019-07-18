جريمة

مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسوان بعد 25 عامًا

تحرير:عوض سليم ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تجددت خلافات ثأرية قديمة تعود لأكثر من 25 عامًا، اليوم الخميس، بين عائلتي زيدان والقدر بقرية سبيل النظارة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، حيث لقى شخص من عائلة "زيدان" يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه بطلق نارى أطلقه عليه أحد أفراد عائلة "القدر"، أخذا بالثأر. على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وفرضت طوقا أمنيا داخل القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
وكان مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بأسوان، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالى قرية سبيل النظارة بكوم أمبو، بالعثور على جثة يدعى "حمادة. ز" 45 عامًا، مصابا بطلق نارى فى الصدر أودى بحياته فى الحال. وبانتقال ضباط المباحث، إلى مسرح الجريمة بالقرية، حيث تم فرض طوقا
اقرأ المزيد
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
غرق

مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة. تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع "فاطمة م. ع - 12 عامًا"، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، أثناء قيامها بالاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (4)

بسبب حرارة الجو.. احتراق محول كهربائي في الفيوم

تسببت ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، في اشتعال النيران بمحول كهربائي بميدان المسلة بالفيوم، نتيجة حدوث ماس كهربائي، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن منازل المنطقة المحيطة بالكامل، في الوقت الذي هرب فيه جميع الأهالي من الشوارع إلى منازلهم للاحتماء به من ارتفاع درجة الحرارة، وحرارة الشمس الحارقة. على الفور هرعت سيارات المطافئ وضباط الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق، قبل احتراق المحول بالكامل وانفجاره، بالإضافة إلى موظفي الكهرباء لإصلاح الأعطال الناتجة عن الحريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
القبض-على-متهم

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
طعن-بالسكين

تاجر مخدرات يقتل شريكه لـ«خلاف على الأرباح» بأسوان

بعد أن نسج لهما الشيطان طريقًا لإغواء الناس وتملكهما عبر تجارتهما الآثمة لبيع المواد المخدرة، في أرجاء مدينة كوم أمبو شمال أسوان، بدأ الصديقان "م.أ - 40 عامًا"، و"أ.م - 37 عامًا"، والمقيمان بمنطقة سبيل أبو مكي بكوم أمبو، مخططهما للإيقاع بالشباب كهدف لترويج تجارتهما بحثا عن الكسب الحرام، ولم يكن يتطرق إلى تفكير أي منهما أنه سينقلب السحر على الساحر، ويتربص أحد الصديقين بالآخر لقتله، أملا في الانفراد بنسبة الربح الحرام التي اكتسباها من عملهما فى المخدرات، ليكتب القدر الفصل الأخير في رحلتهما «الخاسرة».
جثة

مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org