إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث الأول بين قريتي بلنصورة و8، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل المصابين، وجميعهم كانوا في طريقهم للعمل بمزرعة بالظهير الصحراوي. ووقع الحادث الثاني بين قريتي