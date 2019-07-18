حب وارتباط ثم انفصال.. قصة مي وعمر تنتهي بالزواج

تحرير:فيروز ياسر ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

مي إبراهيم وعمر ياسر

غالبا ما نسمع عن ارتباط بعض مشاهير السوشيال ميديا ثم انفصالهما دون سابق إنذار، وفجأة يظهران من جديد معا معلنين عن حفل زفافهما، كما حدث أمس، إذ انتشرت صور الإذاعية مي إبراهيم وعمر ياسر في حفل زفافهما، ومن قبلهما أدهشنا المصور حسام عاطف الشهير بـ"أنتيكا" وسلمى بزواجهما بعد أن انفصلا سنوات بعد حفل خطوبة شهير. مثلما أشعل انفصال مي وعمر مواقع التواصل الاجتماعي، كان حفل زفافهما لافتا للأنظار عبر إنستجرام وفيسبوك وتويتر، وعبر الرواد عن سعادتهم مشبهين إطلالتها بـ«السندريلا»، حيث ارتدت فستانا رقيقا يحمل بعض النقوشات البسيطة مع تاج ومكياج بسيط.

ونشر زوجها عمر ياسر صورة لهما في حفل الزفاف على إنستجرام، قائلا: «رجعت لمطرحها»، معبرا عن سعادته بعد عودتهما بهذا الشكل، كما قالت مي إبراهيم: «جعلنى أؤمن بالأفلام الهندى». اقرأ أيضا: عرض 9 منازل للبيع مقابل فرنك سويسري واحد كما شجعت قصة الحب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي