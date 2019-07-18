جريمة

انتحار شاب في «نيل بني سويف» حزنا على ابن شقيقته

تحرير:محمد حفيظ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
انتحار - صورة أرشيفية
انتحار - صورة أرشيفية
لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن ألقى شاب بنفسه في مياه نهر النيل بمركز الفشن جنوب بنى سويف حزنا على وفاة ابن شقيقته، وتلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارًا من شرطة المسطحات المائية بمركز الفشن يفيد بغرق شاب يُدعى "أحمد.ج - 25 عامًا" ومقيم بمدينة الفشن. وتبين من تحريات النقيب عماد عرفة، معاون مباحث الفشن، أن الشاب ألقى بنفسه في النيل بعد دفن ابن شقيقته الطفل "مصطفى.ح - 15 عامًا"، الذي تُوفي بعد صراع مع المرض إذ أجريت له جراحة في القلب.
وأوضحت التحريات، أن الشاب يرتبط بابن شقيقته الطفل مصطفى وفي أثناء عودة الأهل من المقابر بعد دفن الطفل في مقابر الأسرة شرق النيل بالفشن  واستقلالهم المعدية للعبور من شرق النيل إلى غربة، قام الشاب بإلقاء نفسه من المعدية في مياه نهر النيل ولقي مصرعه غرقا في النيل. وعلى الفور تم استدعاء قوات الانقاذ
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الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار طالب أزهري وبخه والده لعدم دخول الامتحانات

أقدم طالب ثانوية أزهرية، مقيم في قرية الغنامين التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقًا بغرفة منزله، بسبب توبيخ والده وتوعده له بالعقاب، عند عودته من السفر بإحدى الدول العربية، بعد أن تبين له عدم دخوله الامتحانات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بوصول إشارة من شرطة النجدة، بانتحار الطالب "ا. ك. ا - 18 عامًا" مقيم بقرية الغنامين التابعة لذات المركز.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف

فتحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقًا عاجلًا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطي للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤولين. وكانت طفلة لقيت مصرعها، اليوم، غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
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سيارة -اسعاف

مصرع طفل سقط من الدور الثاني في بني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من الدور الثاني بمنزله بمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل ويدعى "عمر.ع.ي" سنتين، ومقيم بشارع سعد زغلول ببندر ببا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى، وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد الطفل ويدعى" عيد.ي.ح" 38 سنة، عاطل، أنه أثناء لهو نجله بالطابق الثاني من المسكن سقط من أعلى السلم، ما أدى لوفاته ولا يتهم أحد.
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«ميمي».. شاب عاش خادما لوالدته وشنق نفسه بجوار جثتها

منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا وهو لا يرى سوى والدته التي عكفت على تربيته وخدمته وهو صغير وعندما وصلت من العمر أرذله وداهمت الأمراض جسدها الواهن الضعيف قام هو برعايتها ليل نهار لا يكل ولا يمل وضحى بالعمل والزواج من أجل والدته التي كانت بالنسبة له روحه التي سكنت جسده وتتجسد الحياة في شخصها، تعلق بها وصارت الهواء الذي يتنفسه ولكن كان للقدر رأي آخر إذ ماتت السيدة العجوز فما كان من الشاب إلا أن لحق بها، ففي لحظات أمسك بحبل ووضعه حول عنقه وعلق طرفه في السقف ليسقط جثة هامدة بجوار والدته في مشهد درامي حزين.
الانتحار-شنقا

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
شنق

بسبب أزمة مالية.. انتحار شاب تزوج مرتين بالدقهلية

أقدم شاب من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا في غرفة نومه، للهروب من أزماته المالية وتراكم الديون عليه، بعد أن تزوج للمرة الثانية ورفض والده مساعدته في الإنفاق على زوجتيه عقابًا له. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة طلخا، عن العثور على "إبراهيم ا. م." 35 سنة، من قرية منشأة البدوي.
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