انتحار شاب في «نيل بني سويف» حزنا على ابن شقيقته

تحرير:محمد حفيظ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

انتحار - صورة أرشيفية

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن ألقى شاب بنفسه في مياه نهر النيل بمركز الفشن جنوب بنى سويف حزنا على وفاة ابن شقيقته، وتلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارًا من شرطة المسطحات المائية بمركز الفشن يفيد بغرق شاب يُدعى "أحمد.ج - 25 عامًا" ومقيم بمدينة الفشن. وتبين من تحريات النقيب عماد عرفة، معاون مباحث الفشن، أن الشاب ألقى بنفسه في النيل بعد دفن ابن شقيقته الطفل "مصطفى.ح - 15 عامًا"، الذي تُوفي بعد صراع مع المرض إذ أجريت له جراحة في القلب.

وأوضحت التحريات، أن الشاب يرتبط بابن شقيقته الطفل مصطفى وفي أثناء عودة الأهل من المقابر بعد دفن الطفل في مقابر الأسرة شرق النيل بالفشن واستقلالهم المعدية للعبور من شرق النيل إلى غربة، قام الشاب بإلقاء نفسه من المعدية في مياه نهر النيل ولقي مصرعه غرقا في النيل. وعلى الفور تم استدعاء قوات الانقاذ