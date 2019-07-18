إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

مشاجرة - أرشيفية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بإصابة طفل بطلق ناري في البطن، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية. بالانتقال والفحص،