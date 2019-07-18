أحمد أحمد يقيل نائبه الأول في الاتحاد الإفريقي

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

أماجو بينك

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقالة النيجيري أماجو بينك، من منصبه كنائب أول لرئيس الكاف. وبعد إقالة أماجو بينك، أصبح الكونغولي عوماري كونستانت النائب الأول لأحمد أحمد، بينما أصبح المغربي فوزي لقجع النائب الثاني لرئيس الكاف، كما بات الجنوب إفريقي داني جوردان النائب الثالث للملجاشي. ومنذ أيام قرر الاتحاد الإفريقي أيضًا إقالة المصري محمد الشريعي من منصبه كمدير مالي للاتحاد، وإعفاءه من جميع مسؤولياته في خطاب رسمي، علاوة على إقالة عمرو مصطفى مراد فهمي مسبقا.

وحسب ما جاء في نص الخطاب أن على الشريعي تسلم كل المعلومات لديه، على الجهاز الخاص به يوم 30 يونيو الماضي، في المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي. وفي سياق آخر، فاز بعضوية المكتب التنفيذي في الانتخابات التكميلية للاتحاد الإفريقي، التي أجريت اليوم، الليبي عبد الحكيم الشلماني عن المنطقة الشمالية، وموسى ماجوغو