تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

حمام سباحة - صورة أرشيفية

فتحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقًا عاجلًا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطي للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤولين. وكانت طفلة لقيت مصرعها، اليوم، غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تعود الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع "فاطمة م. ع - 12 عامًا"، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، في أثناء قيامها بالاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي. على الفور انتقل مأمور مركز شرطة الواسطى، ورئيس المباحث، إلى محل