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إخلاء مدرسة قرب نوتردام في باريس بسبب شبهات أمنية

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أخلت السلطات الفرنسية، مدرسة قرب نوتردام في باريس بسبب شبهات أمنية، حسبما أفادت قناة العربية. وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثّل رمزا في قلب العاصمة الفرنسية، في حريق أثار حملة تضامن واسعة في العالم لإنقاذ وترميم هذا الموقع الذي يرتدي طابعا رمزيا كبيرا في قلب العاصمة الفرنسية، كما دمر الحريق مسلة الكاتدرائية وسقفها وجزءا من قبتها. وقالت السلطات الفرنسية، إنها استطاعت التوصل إلى سبب يرجح أنه يقف وراء كارثة الحريق الذي التهم جزءا كبيرا من كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة باريس.
وذكر مسؤول في الشرطة دون الإفصاح عن اسمه، لوكالة "أسوشيتيد برس"، "أن المحققين يعتقدون أن ماسا كهربائيا أدى إلى اندلاع حريق الكاتدرائية، على الأرجح... إنهم أجروا تقييما أوليا للكاتدرائية لكنهم لم يفحصوا بعد مبنى الكاتدرائية لأسباب تتعلق بإجراءات السلامة"، بحسب "روسيا اليوم".وأضاف المسؤول، أن الصرح التاريخي
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حزب-الله

جمدت أمواله.. الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية

أمرت السلطات الأرجنتينية، اليوم الخميس، بتجميد أصول حزب الله اللبناني في البلاد، ووضعت الجماعة الإسلامية، التي تلومها على هجومين على أراضيها، على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب وكالة "رويترز". جاء هذا الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس، الذي قتل فيه 85 شخصًا، وتلقي الأرجنتين باللوم على إيران وحزب الله في الهجوم، في الوقت الذي ينفي كلاهما تورطه في الحادث. ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البلاد للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية للهجوم.
ترامب-وشي

هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
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«كابوس البريكست» يطارد المرشحين لخلافة ماي

عندما يتولى رئيس وزراء بريطانيا الجديد السلطة من تيريزا ماي، يوم الأربعاء المقبل، فقد يندم على الفور على توليه هذا المنصب الذي لا يحسد عليه. حيث سيكون أمام شاغل المقعد الجديد مهمة واحدة فقط، وهي النجاح فيما فشلت فيه مايو، وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". ويقول كل من بوريس جونسون وجيريمي هانت، الرجلين المتنافسين على المنصب، إنهما لا يستطيعان فقط تأمين اتفاق "بريكست" جديد، بل سيكونان قادرين أيضًا على إقناع عدد كاف من المشرعين في مجلس العموم بالتصويت عليه.
ترامب-أردوغان

بعد برنامج F-35.. مزيد من العقوبات بانتظار تركيا

لم يكن خروج تركيا من برنامج تصنيع وصيانة الطائرات الشبحية المتطورة من طراز F-35، مفاجئًا للأوساط السياسية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا على حد سواء، خاصة أنه كان هناك تمهيد واضح لذلك في الفترة الماضية. العقوبات التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها ضد تركيا بعد تسلمها أول شحنة من نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، لن تنحصر في خروجها من برنامج F-35، حيث من المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة مجالات أخرى للعقوبات الأمريكية ضد أنقرة.
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احتجاجات-حركة-السترات-الصفراء-فى-فرنسا (3)

في يوم الباستيل.. اعتقال 152 من «السترات الصفراء»

اندلعت اشتباكات عنيفة مصحوبة بالغاز المسيل للدموع بين الشرطة الفرنسية وحركة السترات الصفراء فى ذكرى احتفال البلاد بالعيد الوطني "يوم الباستيل"، بحسب "رويترز". وذكرت وكالة الأنباء أن الشرطة الفرنسية فرقت تجمعًا لمتظاهرى السترات الصفراء فى حى الشانزيليزيه، بينما رشق المتظاهرون الشرطة بمقذوفات متنوعة. وأضافت أن مجموعات أخري من المتظاهرين المقنعين بدأت اقتحام الحى مجددا والإشتباك مع الشرطة. وتابعت "رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية وقضائية أن الشرطة اعتقلت 152 من السترات الصفراء لاشتراكهم في الاشتباكات.
الشرطة-الفرنسية

فرنسا تعتقل 21 مهاجرا إفريقيا اقتحموا مقبرة (فيديو)

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت اعتقال 21 مهاجرًا إفريقيًا بعد اقتحامهم أمس مقبرة "بانثيون" الشهيرة، التي يرقد فيها العديد من الشخصيات الفرنسية، للمطالبة بوثائق إقامة رسمية في البلاد. وأوردت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الفرنسية القول إن المعتقلين المذكورين سيظلون قيد الاحتجاز حتى يتم التحقيق معهم في انتهاكهم للتشريعات. وقال الادعاء الفرنسي في العاصمة باريس إن أحد المتظاهرين تم اعتقاله بتهمة العنف ضد قوات الشرطة ومن المقرر أن تتم محاكمته غدا الأحد.
منتخب الجزائر

مصرع امرأة.. مشاهد من احتفالات الجزائريين في باريس

احتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس عقب تأهل منتخبهم الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه، وأشعلوا الشماريخ، وسط حضور أمني فرنسي كبير التي ألقت عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم خوفا من تطور الأمور إلى أحداث شغب، بعدما تحولت الشوارع الشهيرة في باريس إلى اللون الأحمر نتيجة إشعال الشماريخ.
غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم.. الموساد يغتال الأديب غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 951 تأسست مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، وشهد عام 1937 إبرام «اتفاقية سعد آباد» بين كل من: العراق، وتركيا، وإيران، وأفغانستان، ضد الحركة الكردية، وعام 1972 اغتيل الأديب والكاتب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، على يد الموساد، بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.
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