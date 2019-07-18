بسبب المكونات اليابانية.. هل تدخل سامسونج دوامة هواوي؟

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

سامسونج

نقلت وكالة رويترز خبرًا على لسان مصدر يقول إن شركة سامسونج الكورية أرسلت خطابات لشركائها المحليين، تحثهم فيها على تخزين المزيد من المكونات اليابانية، تحسبا لتوسيع طوكيو قيودها على الصادرات. تأتي هذه الخطوة في ظل فرض طوكيو قيودا على بعض صادرات المواد التكنولوجية المتطورة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق الدقيقة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم، وهو يفتح الباب لسؤال حول تكرار أزمة هواوي مع أمريكا بين سامسونج واليابان.

ويأتي التخوف بعد الإعلان عن أن اليابان تدرس رفع كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية، وهي خطوة قال عنها مسؤولون كوريون جنوبيون إنها ستتسبب في "قدر هائل من المشاكل" وستضر بالعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال المصدر المطلع، إن الخطابات