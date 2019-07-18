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بسبب المكونات اليابانية.. هل تدخل سامسونج دوامة هواوي؟

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
سامسونج
سامسونج
نقلت وكالة رويترز خبرًا على لسان مصدر يقول إن شركة سامسونج الكورية أرسلت خطابات لشركائها المحليين، تحثهم فيها على تخزين المزيد من المكونات اليابانية، تحسبا لتوسيع طوكيو قيودها على الصادرات. تأتي هذه الخطوة في ظل فرض طوكيو قيودا على بعض صادرات المواد التكنولوجية المتطورة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق الدقيقة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم، وهو يفتح الباب لسؤال حول تكرار أزمة هواوي مع أمريكا بين سامسونج واليابان.
ويأتي التخوف بعد الإعلان عن أن اليابان تدرس رفع كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية، وهي خطوة قال عنها مسؤولون كوريون جنوبيون إنها ستتسبب في "قدر هائل من المشاكل" وستضر بالعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال المصدر المطلع، إن الخطابات
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دعوى لإجراء تحقيق ضد تطبيق FaceApp الجديد

تحدث السيناتور تشاك شومر عن مخاوفه بشأن كيفية استخدام التطبيق السائد FaceApp لبيانات المستخدمين. اكتسب التطبيق انتشارًا كبيرًا مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المشاهير والمؤثرون عبر الإنترنت العديد من الصور لأنفسهم وهم أكبر سنًا لعقود من الزمن، وذلك بفضل الفلترات التي يمكن أن تغير صورة الشخص لبعد 20 عامًا أو أكثر في المستقبل. تسبب التطبيق، الذي ظهر لأول مرة في عام 2017 من مطور، مقره في روسيا، في إثارة مخاوف بشأن قضايا الخصوصية وكيف يستخدم بيانات وصور الوجوه التي يقدمها الأشخاص، حسب صحيفة تايمز.
روبوت يزرع شرائح الكترونية داخل المخ (1)

قريبا تتم زراعة شرائح إلكترونية في مخ البشر بالروبوت

أطلقت شركة Neuralink المتخصصة في تقنيات الأعصاب، والتابعة لشركة Elon Musk أول إعلان عام رئيسي لها، حيث كشفت عن "خيوط مرنة" مصممة لربط الدماغ البشري مباشرة بجهاز الكمبيوتر، بهدف مساعدة المصابين بالشلل النصفي على التحكم في أجهزة الكمبيوتر من خلال أجهزة قابلة للزرع في الدماغ، ويمكن أن تحسن يومًا ما طريقة تفكير البشر وتواصلهم. وقال إيلون ماسك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، أمس، في سان فرانسيسكو، إن الشريحة ستساعد "في الحفاظ على عقل الإنسان وتعزيزه وفي النهاية تحقق نوعا من التعايش مع الذكاء الاصطناعي".
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لتسهيل الوصول إلى المحادثات.. تويتر تطلق موقعا جديدا

تبدأ تويتر في إطلاق موقعها بشكل جديد بعد تحديثه وتجديده ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصاً، ويتميز الموقع بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق "تويتر" على الأجهزة الأخرى، مما يسهل الوصول إلى بعض ميزاتك المفضلة، مع مزيد من الخيارات لتتمكن من تخصيصه بما يناسبك، وقالت تويتر: "لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لـ«تويتر»، وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة".
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هواوى (3)

بعد انفراج أزمتها| هواوي تقود الجيل الخامس والـWIFI6

قال بوب جاو الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة هواوي مصر إن "التحول الرقمي للمؤسسات يستلزم مراكز بيانات تعتمد على الحوسبة السحابية مما يجعلها بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم رقمنة الخدمة، ومع تطور المجتمع الذكي أصبح مركز البيانات السحابي بمثابة منصة ابتكار للخدمات في العديد من الصناعات، مثل الحكومة والأمن العام والخدمات المصرفية والنفط والغاز، وقد واصلت هواوي تعزيز أسس مراكز البيانات من خلال الابتكار في مجالات الرقائق والأجهزة والبرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
هواوي-تبيع 10 مليون هاتف P30‎

رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
الموبيلات-الصينى

كيف دعمت شركات الصين هواوي في أزمتها رغم المنافسة؟

على مدى أكثر من شهر مضى لم تنقطع الأخبار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عن أزمة هواوي التي اشتعلت بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج العملاق الصيني هواوي في قائمة الشركات المحظورة، وهو الأمر الذي على خلفيته أعلنت شركة جوجل وقف دعمها لهواتف هواوي، وتبعتها شركات أخرى أمريكية مصنعة لمكونات مختلفة في الهواتف أعلنت مقاطعتها لهواوي، إلا أن الأزمة أظهرت على مدى الشهر الماضي حالة من التكاتف والتضامن غير المعلن بين الشركات الصينية وبعضها البعض، وقد يكون ذلك واضحا في السوق المصري، بل قد يصل إلى أنه قرار تم تعميمه من الحكومة الصينية ذاتها.
-هواوي Mate 20 Pro (4)

هواتف هواوي المؤهلة لنظام أندرويد Q.. موبايلك منها؟

على خلفية الأزمة التي وقعت بين شركة جوجل وشركة هواوي، يبحث مستخدمو هواتف هواوي وتحديدًا حملة هواتف "الفلاج شيب" الرائدة مرتفعة الثمن عن مستقبل هواتفهم، وكيف ستكون الفترة المقبلة، وهل ستستقبل تحديثات نظام أندرويد بعدما دفعوا فيها آلاف الجنيهات، اليوم أعلنت شركة هواوي عن قائمة جديدة من الهواتف المؤهلة لاستقبال الإصدار الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Q فور صدوره بشكل رسمي، ليبدد مخاوف كثير من مستخدمي تلك الهواتف وهو ما يعني وصول التحديثات الأمنيه وكل التحديثات المتعلقة بنظام التشغيل.
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