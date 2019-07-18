هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

قد تلجأ كل من الولايات المتحدة والصين لأسلحة مختلفة لإضعاف موقف الطرف الآخر في عملية المفاوضات، وذلك قبل مراحل الحسم الأخيرة، التي ستحدد العلاقات التجارية بينهما

تحرير:محمود نبيل ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

ترامب وشي

على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.

قال ريتشارد ماكجريجور، وهو زميل بارز في معهد لوي للفكر السياسي والاقتصادي، إن الصين لديها "أسلحة" عديدة في معركتها التجارية مع الولايات المتحدة، غير أنها لن تلجأ لبيع ممتلكاتها من الخزانة الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير ضخم فى الأداء الاقتصادي للصين في الفترة المقبلة. ترامب يصطدم بخسائر غير