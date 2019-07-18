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هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

قد تلجأ كل من الولايات المتحدة والصين لأسلحة مختلفة لإضعاف موقف الطرف الآخر في عملية المفاوضات، وذلك قبل مراحل الحسم الأخيرة، التي ستحدد العلاقات التجارية بينهما
تحرير:محمود نبيل ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
ترامب وشي
ترامب وشي
على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
قال ريتشارد ماكجريجور، وهو زميل بارز في معهد لوي للفكر السياسي والاقتصادي، إن الصين لديها "أسلحة" عديدة في معركتها التجارية مع الولايات المتحدة، غير أنها لن تلجأ لبيع ممتلكاتها من الخزانة الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير ضخم فى الأداء الاقتصادي للصين في الفترة المقبلة. ترامب يصطدم بخسائر غير
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جمدت أمواله.. الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية

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إخلاء مدرسة قرب نوتردام في باريس بسبب شبهات أمنية

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بعد برنامج F-35.. مزيد من العقوبات بانتظار تركيا

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هل تتخلى الصين عن إيران بالمشاركة في تحالف ترامب؟

لم تعد الصين قادرة على البقاء صامتة تجاه التوترات التي تعيشها منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التهديدات التي تواجهها ناقلات النفط والتجارة العالمية خلال العبور من الممر الملاحي الهام، والذي بات جزءًا أصيلًا من الأزمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران. الصين باعتبارها واحدة من القوى السياسية والاقتصادية الداعمة لإيران، فضلت الصمت إزاء التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المواد النفطية التي تُنقل عبر المضيق، بالإضافة إلى أهميته البالغة كوسيلة لنقل تجارتها العالمية.
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التجارة الخارجية تكشف تأثر الصين بالعقوبات الأمريكية

لا تزال الصين هي الطرف الأكثر خسارة في الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأوضاع السابقة كانت تصب في صالح بكين بشكل يجعلها ترفض أي تغيير يطرأ على سير مصالحها سواء في الأسواق الأمريكية أو العالمية. وعلى الرغم من محاولة الصين السير في العديد من الطرق، أملًا في التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها تخفيف حدة العقوبات التجارية الأمريكية على اقتصادها، فإنها لا تزال تعاني بشكل رئيسي من انخفاض حجم تجارتها الخارجية بشكل عام في الآونة الأخيرة.
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كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

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هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

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