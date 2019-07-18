هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

قد تلجأ كل من الولايات المتحدة والصين لأسلحة مختلفة لإضعاف موقف الطرف الآخر في عملية المفاوضات، وذلك قبل مراحل الحسم الأخيرة، التي ستحدد العلاقات التجارية بينهما
على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين.
وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
قال ريتشارد ماكجريجور، وهو زميل بارز في معهد لوي للفكر السياسي والاقتصادي، إن الصين لديها "أسلحة" عديدة في معركتها التجارية مع الولايات المتحدة، غير أنها لن تلجأ لبيع ممتلكاتها من الخزانة الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير ضخم فى الأداء الاقتصادي للصين في الفترة المقبلة.
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قال ريتشارد ماكجريجور، وهو زميل بارز في معهد لوي للفكر السياسي والاقتصادي، إن الصين لديها "أسلحة" عديدة في معركتها التجارية مع الولايات المتحدة، غير أنها لن تلجأ لبيع ممتلكاتها من الخزانة الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير ضخم فى الأداء الاقتصادي للصين في الفترة المقبلة.
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ومع تصاعد التوترات التجارية بين البلدين في مارس الماضي، خفضت بكين معدلات شراء سندات الخزانة الأمريكية بأسرع وتيرة خلال عامين تقريبا، وذلك حسب ما عرضته شبكة "سي إن بي سي".
وأثارت هذه الخطوة المخاوف من أن الصين، وهي أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، يمكن أن تستخدم ما يسمى بـ"الخيار النووي الاقتصادي"، الذي يعني بيع سندات الخزانة الخاصة بها وإحداث زيادة في أسعار الفائدة التي قد تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.
ويرجح الخبراء أن الصين لديها أبعاد أكثر عمقا في الأسلحة الاقتصادية التي قد تلجأ إليها في المواجهة مع الولايات المتحدة، ففي حال كانت الصين ستفعل أي خلل للدولار، فمن الواضح أن ذلك سيضر بالممتلكات الصينية المقومة بالأساس بالعملة الأمريكية.
وتقع بعض أكبر الشركات الصينية من حيث القيمة السوقية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأبرزها شركة التكنولوجيا "علي بابا" و"تينسينت" وغيرهما، كما أن هناك العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
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وقال ماكجريجور: "العجز في الحساب الجاري الصيني هو الآن أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا كانت الصين ستفعل أي شيء للدولار، فهذا يعني إلحاق الضرر بالممتلكات الصينية، وأعتقد أنهم لا يريدون رؤية التأثير المدمر لذلك".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصين لديها خيارات أخرى في المعركة التجارية، حيث يمكنها إدارة دخولها الاقتصادية بما يزيد من قدرات شركاتها على حسم المنافسة مع نظيراتها الأمريكية لصالحها.
ويرى ماكجريجور أن الأهم من ذلك هو مراقبة كيف تتنقل الشركات الخاصة الصينية في هذا الوقت العصيب، لأن نجاحها سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الصيني.
وعلى مستوى خفض الأضرار، فإن كلا الجانبين سعى خلال الأشهر القليلة الماضية لإخفاء تأثره بالمتاعب الاقتصادية والتجارية، إلا أن بكين استطاعت أن تكون لها اليد العليا في هذا المجال.
وقال ماكجريجور: "أعتقد أن ما نحتاج إلى مراقبته هو كيف يديرون نوعًا ما من الأضرار أو يحدون من آثارها، خاصة إذا استمرت الحرب التجارية أو فرضت الولايات المتحدة جولة أخرى من التعريفات الجمركية".
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وأضاف ماكجريجور أن خروج بعض هذه الشركات من الأزمة الحالية يمكن أن يقدم أدلة قوية على صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأنه لم يتأثر كثيرا بالعقوبات والإجراءات التجارية التي اتخذتها الولايات المتحدة على مدى العام الماضي.