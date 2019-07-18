رياضة

حمدي فتحي يكشف عن طموحه الأكبر والأهم مع الأهلي

أكد حمدي فتحي أنه يحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية بعد أن كان يحرص على مشاهدة الفريق خلال مشاركته بالمونديال
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
فتح حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، قلبه وتحدث عن معسكر إسبانيا، وإصرار اللاعبين على حسم بطولة الدوري من خلال مباراة المقاولون المقبلة، وتطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع الأهلي، وقصته مع مونديال الأندية، وقميص أبو تريكة. وأكد فتحي في البداية أن معسكر إسبانيا كان مميزا ومهما، وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف.
وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين يقدرون جيدًا صعوبة المرحلة الحالية التي تشهد مباريات لا تقبل القسمة على اثنين ولا يمكن خسارة أي من نقاطها، وهو ما يستلزم التركيز الشديد على النواحي النفسية والمعنوية، إلى جانب الإعداد البدني والفني والاهتمام باللياقة الذهنية، وتحفيز الجميع بالشكل الذي يتناسب مع الهدف
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رسميًا.. الغردقة تحتضن حفل الأفضل في إفريقيا

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مقتل نجم جنوب إفريقيا السابق بالرصاص (صور)

اغتيل لاعب منتخب جنوب إفريقيا السابق، مارك باتشيلور، بالرصاص في سيارته، أثناء عودته لمنزله بمدينة جوهانسبرج، وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية، ولا تزال أسباب الحادث مجهولة حتى الآن. وتلقى باتشيلور، عدة طلقات من رجلين على متن دراجة نارية، فتحا عليه النيران قبل أن يلوذا بالفرار، علمًا بأن البستاني الخاص باللاعب، كان موجودا في سيارة باتشيلور، وخرج سليما من الحادث. وقال وراين باتشيلور، شقيق اللاعب الراحل في تصريحات متلفزة: "في لحظاته الأخيرة على الأرض، كان البستاني بجانبه، كان يكن له مودة كبيرة".
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أحمد أحمد يقيل نائبه الأول في الاتحاد الإفريقي

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقالة النيجيري أماجو بينك، من منصبه كنائب أول لرئيس الكاف. وبعد إقالة أماجو بينك، أصبح الكونغولي عوماري كونستانت النائب الأول لأحمد أحمد، بينما أصبح المغربي فوزي لقجع النائب الثاني لرئيس الكاف، كما بات الجنوب إفريقي داني جوردان النائب الثالث للملجاشي. ومنذ أيام قرر الاتحاد الإفريقي أيضًا إقالة المصري محمد الشريعي من منصبه كمدير مالي للاتحاد، وإعفاءه من جميع مسؤولياته في خطاب رسمي، علاوة على إقالة عمرو مصطفى مراد فهمي مسبقا.
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علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
رامي- ربيعة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
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الأكثر فوزا بالبطولات في العالم يداعب أحلام عاشور

قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة والإدراك التام لأهمية اللقب بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير. وأوضح أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي، ويستكمل حاليا في إسبانيا، وهو ما يؤكد الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري.
سيد-عبد الحفيظ

عبد الحفيظ: لقاء نيو بورت كاونتي مميز لهذا السبب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كل الأصعدة. وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة إليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين إلى معدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى، مؤكدا أن مباراة نيو بورت كاونتي التي خاضها الأهلي أمس الخميس، في ثاني لقاءاته الودية، كانت تجربة مميزة للغاية.
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