حمدي فتحي يكشف عن طموحه الأكبر والأهم مع الأهلي

أكد حمدي فتحي أنه يحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية بعد أن كان يحرص على مشاهدة الفريق خلال مشاركته بالمونديال

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

حمدي فتحي

فتح حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، قلبه وتحدث عن معسكر إسبانيا، وإصرار اللاعبين على حسم بطولة الدوري من خلال مباراة المقاولون المقبلة، وتطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع الأهلي، وقصته مع مونديال الأندية، وقميص أبو تريكة. وأكد فتحي في البداية أن معسكر إسبانيا كان مميزا ومهما، وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين يقدرون جيدًا صعوبة المرحلة الحالية التي تشهد مباريات لا تقبل القسمة على اثنين ولا يمكن خسارة أي من نقاطها، وهو ما يستلزم التركيز الشديد على النواحي النفسية والمعنوية، إلى جانب الإعداد البدني والفني والاهتمام باللياقة الذهنية، وتحفيز الجميع بالشكل الذي يتناسب مع الهدف