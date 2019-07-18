السيارات الأكثر أمانًا في الأسواق العالمية

استطاعت هذه المجموعة من السيارات أن تحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة في الأسواق العالمية، وذلك بعد خضوعها لاختبارات أوروبا بشأن تلك العوامل المؤثرة في القيادة

تحرير:محمود نبيل ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

سكودا

تراهن العديد من الشركات العالمية المصنّعة للسيارات على العوامل التقنية المتطورة في الموديلات الجديدة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني إغفال الأمان والسلامة، اللذين يعدان من أهم العوامل التي باتت من الأمور التي تشغل بال جمهور السيارات وخبرائها على حد سواء. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت العديد من الشركات تطوير عوامل الأمان والسلامة، وهو الأمر الذي جعلها تتمتع بثقة كبيرة من جانب جمهور السيارات والخبراء، خاصة بعد أن تعرضت للعديد من الاختبارات العنيفة؛ مثل التصادم، وغيره من الأمور.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "إنسايد إيفز" مجموعة من السيارات الأفضل على مستوى الأمان والسلامة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. مرسيدس B تعد من أهم فئات الشركة الألمانية العملاقة، وتتمتع بالعديد من الإمكانيات الرائعة على مستوى الأمان والسلامة، وهو الأمر الذي اكتسبته من التقنيات التي أضافتها