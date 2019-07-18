السيارات الأكثر أمانًا في الأسواق العالمية

استطاعت هذه المجموعة من السيارات أن تحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة في الأسواق العالمية، وذلك بعد خضوعها لاختبارات أوروبا بشأن تلك العوامل المؤثرة في القيادة
تراهن العديد من الشركات العالمية المصنّعة للسيارات على العوامل التقنية المتطورة في الموديلات الجديدة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني إغفال الأمان والسلامة، اللذين يعدان من أهم العوامل التي باتت من الأمور التي تشغل بال جمهور السيارات وخبرائها على حد سواء.
وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت العديد من الشركات تطوير عوامل الأمان والسلامة، وهو الأمر الذي جعلها تتمتع بثقة كبيرة من جانب جمهور السيارات والخبراء، خاصة بعد أن تعرضت للعديد من الاختبارات العنيفة؛ مثل التصادم، وغيره من الأمور.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "إنسايد إيفز" مجموعة من السيارات الأفضل على مستوى الأمان والسلامة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
مرسيدس B
تعد من أهم فئات الشركة الألمانية العملاقة، وتتمتع بالعديد من الإمكانيات الرائعة على مستوى الأمان والسلامة، وهو الأمر الذي اكتسبته من التقنيات التي أضافتها
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "إنسايد إيفز" مجموعة من السيارات الأفضل على مستوى الأمان والسلامة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
مرسيدس B
تعد من أهم فئات الشركة الألمانية العملاقة، وتتمتع بالعديد من الإمكانيات الرائعة على مستوى الأمان والسلامة، وهو الأمر الذي اكتسبته من التقنيات التي أضافتها مرسيدس لزيادة الأمان للركاب أو المارة على حد سواء، وأبرزها تحديد الحارة، وهي وسيلة تمنع قائدي السيارات من الانحراف أو تغيير حارة السير، بما يشكّل تهديدا لحياتهم أو السيارات المرافقة لهم في الشوارع، وهي تقنيات باتت ضرورية لزيادة الأمان والسلامة في تلك السيارات.
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تويوتا كورولا
لا شك أنها واحدة من السيارات التاريخية، والتي تعد أيقونة شركة تويوتا اليابانية بشكل عام في الأسواق المختلفة، إلا أنها لم تتوقف عن الشعبية الواسعة التي حققتها في العديد من البلدان على مستوى العالم، حيث طورت الشركة اليابانية من إمكانيات كورولا على نحو جعلها تمتلك تقنيات مكابح تمكنها من إيقاف عجلاتها في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى كونها تتمتع بتقنيات أساسية على مستوى السلامة والأمان مثل الوسائد الهوائية والمكابح.
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سكودا سكالا
على مستوى الأمان والسلامة، استطاعت سيارة الشركة التشيكية أن تقدم أداءً رائعا، وبالأخص خلال تجارب التصادم، التي منحت الخبراء انطباعًا رائعًا عن مستوى الخامات التي استخدمتها السيارة بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات وأكثرها أمانا بشكل رئيسي، ولذلك فإنها تعد من الخيارات الرئيسية لهؤلاء الذين يهتمون بالتقنيات التي تسهم في المقام الرئيسي في الحفاظ على سلامة السائقين والمارة على حد سواء.
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مازدا 3
لا شك أنها واحدة من أشهر السيارات في الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، واستطاعت بفضل التطويرات المختلفة التي أضافتها الشركة اليابانية إلى السيارة، وبالأخص تلك التي تتعلق بالسلامة والأمان، زيادة انتشارها في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي وضح من خلال اختبارات التصادم العنيفة والوسائد الهوائية ومدى فاعليتها في حماية أجزاء الجسم المختلفة في أثناء عملية الاحتكاك أو التصادم العنيف في السيارات الأخرى أو حتى الأجزاء الصلبة.
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تيسلا موديل 3
بخلاف إمكانياتها كواحدة من أهم وأفضل السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، نظرًا لما تتمتع به على المستوى الفني والقدرات الفاخرة التي يفضلها الجمهور، كانت تيسلا موديل 3 أيضًا من أفضل السيارات على مستوى السلامة والأمان؛ وذلك نظرًا لما استطاعت عبر سنوات طويلة إضافته من تقنيات جديدة، سواء في المكابح أو القدرة على تحمل الصدمات في أثناء السير، وهو الأمر الذي كان يرجح كفتها دوما لتكون من بين الأفضل على مستوى السلامة والأمان.