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أغلقت صفحتها على فيسبوك.. أين اختفت شركة دابسي؟

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
دابسي
دابسي
على مدار الأيام الماضية لم ينقطع الحديث عن شركة دابسي باعتبارها وافد جديد لعالم النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، وزادت قوة الحديث بعد انتشار معلومات كثيرة عن مصرية الشركة، ولكن هوية مالكيها كانت اللغز الأكبر لكثير من المتابعين للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى اليوم لم يتحدد من يملك هذا الكيان، هل الملاك جهات أم مستثمرين أفراد ورجال أعمال؟، المعلوم في كل الجدل المثار حول الشركة هو تصرحات المتحدث الرسمي السابق للقوات المسلحة العميد محمد سمير بأنه ليس له شأن بالشركة وأنه رفض العرض المقدم إليه بتولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية.
أكبر علامات الاستفهام الآن هي أن الشركة كانت تمتلك صفحة على موقع فيسبوك تجاوز متابعيها نحو 6.5 مليون، وهو الأمر الذي أثار فضول كثير من المتخصصين في التسويق الإلكتروني حتى ظهر أن الصفحة تم شرائها وتم تغيير اسمها إلى شركة دابسي، خاصة وأن فترة الإعلان عن الشركة لم تستغرق أيام ومن غير المعقول أن تضم ملايين
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هل أخذت WnGo مكان دابسي في سوق النقل التشاركي؟

في أيام ظهرت شركة دابسي باعتبارها منافسا جديدا لشركتي أوبر وكريم في سوق النقل التشاركي، وسرعان ما تختفي شركة "دابسي" من المشهد وتحل مكانها شركة ونجو Wngo كبديل مصري ينافس أوبر وكريم، وكلتا الشركتين الجديدتين على السوق عرفت نفسها بأنها البديل المصري في هذا المجال الذي يستخدمه ملايين المصريين يوميا، ولكن هل تستوعب السوق شركتين مصريتين جديدتين؟ سؤال يتم طرحه، ولكن هذا في حال أنهما ظلتا منفصلتين ولم تندمجا، ففي الأيام الأخيرة بدأت تظهر ونجو بكثافة في مقابل اختفاء تدريجي لشركة دابسي التي أغلقت صفحتها على موقع فيسبوك.
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WnGo منافس مصري جديد في سوق أوبر وكريم

يبدو أن شهية الشركات المصرية والمستثمرين قد انفتحت على سوق النقل التشاركي في ظل وجود شركتي أوبر وكريم اللتين أصبحتا شركة واحدة بعملية استحواذ، وبعد ظهور شركة دابسي منذ أسبوعين، ظهرت في الأيام الماضية شركة جديدة باسم وينجو WnGo وتحمل شعارا شعبيا "توصيلك بفن.. مش عن عن"، وهي الشركة التي انتشرت إعلاناتها بشكل مكثف في غالبية الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى وشوارعها، وحسب الإعلانات فمن المقرر أن تبدأ الشركة عملها بشكل رسمي في السوق المصري يوم 23 يوليو القادم.
حديد

خسرت 1.2 مليار.. مصانع الدرفلة تطلب إلغاء رسم البيلت

خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء القرار رقم 346 والخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15%، مطالبة بتنفيذ الحكم القضائي بعد أن أصبح واجب النفاذ. ورفضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين الماضي، جميع دعاوى الاستشكالات البالغ عددها 18 استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.
معاشات .(1)

قانون المعاشات الجديد.. هل ينصف موظفي الحكومة؟

بين مؤيدين ورافضين وآخرين لا يعلمون عنه شيئا، ننتظر مصير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار، وأثار القانون حالة من الجدل على مدى الأيام الماضية بسبب بعض التعديلات، التى أبرزها رفع السن القانونية لخروج المعاش حتى 65 عامًا، ومستقبل استثمار أموال معاشات نحو 10 ملايين مستفيد، ومصير الهيئة العامة لأصحاب المعاشات، وكيف تتم عقوبة المستثمرين المخالفين تجاه حقوق العمال.
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القوات المسلحة ترد على أنباء امتلاكها لـ«دابسي»

أصدرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بيانا، تقول فيه: "في ضوء انتشار إدعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي، العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".
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المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان حقيقة علاقتهما بـ«دابسي»

رفض العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، كل ما تم تداوله مؤخرا عن علاقته وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب بشركة "دابسي"، مؤكدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد أي علاقة تربطهما بالشركة، وأنهما اعتذرا عن تولي أي مناصب فيها، موضحا أن إدارة الشركة عرضت عليه تولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية، وتعيين زوجته كمستشارة إعلامية، واتفقا بالفعل مع "دابسي" يوم 1 يوليو الجاري، لكنهما اعتذرا يوم 7 يوليو الجاري، عن عدم تولي المنصبين سواء هو أو زوجته.
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«دابسي» عن رأسمال الشركة: مصري بالكامل

أصدرت شركة "دابسي"، اليوم الثلاثاء، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا الصدد، وبذات الوقت من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض، مؤكدة أن الشركة رأس مالها مصري بالكامل لرجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين.
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ما تريد معرفته عن «دابسي» البديل المصري لأوبر وكريم

على مدار شهور ماضية ارتكزت أخبار وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية حول صفقة استحواذ شركة أوبر العالمية على شركة كريم الإماراتية، المتخصصتين في خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، وهو الأمر الذي أحدث حالة انقسام في السوق المصرية بين مؤيد ومعارض للصفقة، ويرى المؤيدون أن كليهما وجهان لعملة واحدة ولا اعتراض على صفقة الاستحواذ، بينما يرى المعارضون أن الصفقة تقلل من فرص المنافسة في السوق، وتؤدي إلى حصر العميل في اختيار وحيد بشركة واحدة، لذا كان لا بد من ظهور شركة جديدة قادرة على تقديم نفس الخدمة.
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