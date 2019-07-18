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جمدت أمواله.. الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية

تحرير:وكالات ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
حزب الله
حزب الله
أمرت السلطات الأرجنتينية، اليوم الخميس، بتجميد أصول حزب الله اللبناني في البلاد، ووضعت الجماعة الإسلامية، التي تلومها على هجومين على أراضيها، على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب وكالة "رويترز". جاء هذا الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس، الذي قتل فيه 85 شخصًا، وتلقي الأرجنتين باللوم على إيران وحزب الله في الهجوم، في الوقت الذي ينفي كلاهما تورطه في الحادث. ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البلاد للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية للهجوم.
كما تلقي الأرجنتين باللوم على حزب الله في الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا. وقالت "رويترز" إن وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين أمرت بتجميد أصول أعضاء حزب الله والمنظمة، بعد يوم من إنشاء البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب. وأكد
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ترامب-وشي

هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
الشرطة-الفرنسية

إخلاء مدرسة قرب نوتردام في باريس بسبب شبهات أمنية

أخلت السلطات الفرنسية، مدرسة قرب نوتردام في باريس بسبب شبهات أمنية، حسبما أفادت قناة العربية. وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثّل رمزا في قلب العاصمة الفرنسية، في حريق أثار حملة تضامن واسعة في العالم لإنقاذ وترميم هذا الموقع الذي يرتدي طابعا رمزيا كبيرا في قلب العاصمة الفرنسية، كما دمر الحريق مسلة الكاتدرائية وسقفها وجزءا من قبتها. وقالت السلطات الفرنسية، إنها استطاعت التوصل إلى سبب يرجح أنه يقف وراء كارثة الحريق الذي التهم جزءا كبيرا من كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة باريس.
البريكست 1

«كابوس البريكست» يطارد المرشحين لخلافة ماي

عندما يتولى رئيس وزراء بريطانيا الجديد السلطة من تيريزا ماي، يوم الأربعاء المقبل، فقد يندم على الفور على توليه هذا المنصب الذي لا يحسد عليه. حيث سيكون أمام شاغل المقعد الجديد مهمة واحدة فقط، وهي النجاح فيما فشلت فيه مايو، وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". ويقول كل من بوريس جونسون وجيريمي هانت، الرجلين المتنافسين على المنصب، إنهما لا يستطيعان فقط تأمين اتفاق "بريكست" جديد، بل سيكونان قادرين أيضًا على إقناع عدد كاف من المشرعين في مجلس العموم بالتصويت عليه.
ترامب-أردوغان

بعد برنامج F-35.. مزيد من العقوبات بانتظار تركيا

لم يكن خروج تركيا من برنامج تصنيع وصيانة الطائرات الشبحية المتطورة من طراز F-35، مفاجئًا للأوساط السياسية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا على حد سواء، خاصة أنه كان هناك تمهيد واضح لذلك في الفترة الماضية. العقوبات التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها ضد تركيا بعد تسلمها أول شحنة من نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، لن تنحصر في خروجها من برنامج F-35، حيث من المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة مجالات أخرى للعقوبات الأمريكية ضد أنقرة.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرد على نصر الله: سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان

"سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان" هكذا هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني إذا ارتكب "أي غلطة". وأضاف نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن "حزب الله إذا تجرأ على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان"، وفقا لشبكة "روسيا اليوم". تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي في أعقاب تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها قدرة قواته على استهداف إسرائيل بالكامل.
حزب-الله

عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا

"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا. نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013. يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
نصر-الله

هل يتأثر اقتصاد لبنان بعقوبات واشنطن على حزب الله؟

"اعتداء على كل لبنان" بهذه الكلمات اتضح الموقف اللبناني من العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها على نواب من حزب الله، إذ أدرجت واشنطن، أمس، ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة شملت للمرة الأولى عنصرين من الجناح السياسي للحزب. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيات، حيث شملت العقوبات رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد.
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
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