جمدت أمواله.. الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية

تحرير:وكالات ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

حزب الله

أمرت السلطات الأرجنتينية، اليوم الخميس، بتجميد أصول حزب الله اللبناني في البلاد، ووضعت الجماعة الإسلامية، التي تلومها على هجومين على أراضيها، على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب وكالة "رويترز". جاء هذا الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس، الذي قتل فيه 85 شخصًا، وتلقي الأرجنتين باللوم على إيران وحزب الله في الهجوم، في الوقت الذي ينفي كلاهما تورطه في الحادث. ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البلاد للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية للهجوم.

كما تلقي الأرجنتين باللوم على حزب الله في الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا. وقالت "رويترز" إن وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين أمرت بتجميد أصول أعضاء حزب الله والمنظمة، بعد يوم من إنشاء البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب. وأكد

كما تلقي الأرجنتين باللوم على حزب الله في الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا.

وقالت "رويترز" إن وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين أمرت بتجميد أصول أعضاء حزب الله والمنظمة، بعد يوم من إنشاء البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب.

وأكد مصدر حكومي أرجنتيني له معرفة مباشرة بالموضوع، أن تجميد الأصول يضع حزب الله تلقائيا في قائمة الأرجنتين للمنظمات الإرهابية.

وأشار عدد من المسؤولين الأمريكيين والأرجنتينيين إلى أن حزب الله يعمل في ما يعرف بمنطقة الحدود الثلاثية في الأرجنتين والبرازيل وباراجواي، ويستغل الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة لتمويل عملياته في أماكن أخرى حول العالم.





