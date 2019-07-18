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تسريح العاملين ورفع دعم الخبز.. الحكومة تنفي 9 شائعات

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون، ورفع الدعم عن الخبز نهائيًا، ورفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، كما نفت ما تردد عن إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، ومنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات واقتراض شركة العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
الحكومة تنفي 9 شائعات:خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون.. التموين تردحقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد تقييمهمالتموين توضح حقيقة رفع الدعم عن الخبزرفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيها.. الحكومة تردهل ألغت الدولة الامتحانات على التابلت في نظام التعليم؟الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة
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حريق

52 ألف حريق في 2018.. كيف تتصدى الحكومة للحرائق؟

تهدد الحرائق العديد من المحافظات فى مصر خلال فصل الصيف، كما أن الحرائق بدأت تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مع ظاهرة تغير المناخ التى يعانى منها العالم، وهو ما يشكل خطورة على أرواح المواطنين وكذلك سلامة العديد من المبانى التجارية، والمنازل، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لمواجهة الحرائق خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى، وحتى لا تحدث كوارث بسبب الحرائق مثلما حدث فى أسواق العتبة والموسكى، حيث تسببت فى خسائر فادحة، وهو ما يطرح تساؤلا دائما عن كيفية تصدي الحكومة لهذه الحرائق.
مصلحة-الطب-الشرعى

رئيس الطب الشرعي لـ«التحرير»: لم يتم إقالتي

قالت الدكتورة سعاد عبدالغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، إن كل ما أُثير حول إعفائها من منصبها أمر غير صحيح تماما وليس له أى أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها بلغت سن المعاش القانوني، بالإضافة إلى انتهاء مدة الـ6 أشهر التى منحها لها القرار الصادر من وزير العدل ورئيس الجمهورية فى 17 يناير الماضى. وأضافت عبدالغفار فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مدة خدمتها فى رئاسة المصلحة انتهت أمس، وبالتالي لم تعد على قوة المصلحة فى الوقت الراهن، وسيتم اختيار رئيس جديد للمصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
عدادا-كهرباء (1)

الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة لقراءة العدادات كل شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن.
منطقة-الأعمال-المركزية-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (2)

هل اقترضت العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
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اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.
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طلب إحاطة بشأن ديون الحكومة لبنك الاستثمار القومي

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار سعي الحكومة إلى تسوية كافة مديوناتها المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه، من خلال مبادلة هذه الأصول بديون حكومية، تلاحظ أن هناك ديون على البنك لصالح الحكومة متمثلة في أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليار جنيه، وبناءً عليه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي.
شقق-موظفى-العاصمة-الادارية (2)

رد حاسم من الحكومة على تعاقد العاصمة الإدارية مع شركات وهمية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله، حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تماما على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين تكشف حقيقة رفع سعر الرغيف المدعم لـ60 قرشًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 60 قرشاً بالبطاقات التموينية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
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