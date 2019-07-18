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نتنياهو في مأزق لرفض الاحتلال زيارة نائبتي الكونجرس

الاحتلال يرفض دخول نائبتين بالكونجرس لدعمهما حركة مقاطعة إسرائيل.. حيث يحظر مشروع قانون سنَّته الحكومة الإسرائيلية دخول أنصار المقاطعة الدولية لإسرائيل
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
إلهان عمر ورشيدة طليب
إلهان عمر ورشيدة طليب
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف لا يحسد عليه، بعد المطالبات التي تدعوه إلى رفض زيارة نائبتين في الكونجرس الأمريكي ترغبان في زيارة الأراضي الفلسطينية، إلا أنهما غير مرحب بهما من قبل الاحتلال. وزارتا الشئون الإستراتيجية والداخلية في الحكومة الإسرائيلية اتخذتا قرارا يقضي بمنع دخول عضوتي الكونجرس، الفلسطينية رشيدة طليب والصومالية إلهان عمر إلى إسرائيل، وفي إطار هذا الرفض طلبت الوزارتان من نتنياهو اتخاذ قرار بعدم السماح لكل من رشيدة طليب وإلهان عمر، النائبتين عن الحزب الديمقراطي في الكونجرس بدخول إسرائيل بهدف زيارة فلسطين.
قالت طليب، وهي عربية فلسطينية، في مقابلة مع موقع "إنترسبت" إنها تريد زيارة البلاد بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، كما أعلنت إلهان عمر أمس أنها تنوي زيارة البلاد، وقالت إنها معنية بالاطلاع على ما يقوم به الاحتلال. رفض الاحتلال السماح بدخول نائبتي الكونجرس يعود إلى دعمهما حركة مقاطعة إسرائيل،
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دونالد ترامب

«أعدها إلى بلادها».. مؤيدو ترامب يهاجمون إلهان عمر

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد شعارا جديدا لحملة إعادة انتخابه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها العام المقبل. هتف حشد من مؤيدي ترامب في تجمع انتخابي، ليلة أمس الأربعاء: "أعدها إلى بلادها!"، في إشارة إلى إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاما كلاجئة. وكانت إلهان عمر واحدة من أربع نائبات ديمقراطيات، طالتهن إهانات الرئيس الأمريكي العنصرية، في تغريدة له طالبتهن بالعودة إلى بلدانهن.
ترامب (1)

ترامب يراهن على أمريكا اللاتينية لإحراج إيران دوليا

توجهت الولايات المتحدة إلى العديد من المناطق في العالم من أجل البدء في تشكيل تحالف ضد إيران وتنظيماتها المدعومة في مختلف البلدان بالشرق الأوسط، وذلك بعد غياب الدعم الكافي من جانب أوروبا في هذا الملف، رغم التحالف التاريخي الذي يجمع الطرفين. وتراهن الولايات المتحدة الأمريكية على جولة دبلوماسية بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو لقارة أمريكا الجنوبية، من أجل تكوين التحالف الدولي الذي من شأنه أن يتوافق في العديد من الخطوات والرؤيات الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.
دونالد ترامب

«النواب الأمريكي» يرفض اقتراح بدء إجراءات عزل ترامب

رفض النواب الأمريكيون اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجه الأخير انتقادات عنصرية لـ4 نائبات ديمقراطيات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، صوت 332 نائبا ضد الاقتراح الذي قدمه النائب الديمقراطي آل جرين، حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس. وانضم النواب الديمقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا، والذين يشكلون الغالبية، إلى زملائهم الجمهوريين، لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من الديمقراطيين رغبتهم في إطلاق إجراءات العزل.
ترامب-أردوغان

البنتاجون: تركيا ستخسر 9 مليارات دولار بسبب «إف 35»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج الطائرة "أف-35"، مشيرة إلى قرار تركيا شراء منظومة "اس 400" سيؤثر على علاقة أنقرة بالناتو. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي إيلين لورد قولها إن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات "أف 35"، مشيرة إلى أن الوزارة أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول 31 يوليو.
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دونالد ترامب

اتهام ترامب بالعنصرية بعد هجومه على نائبات بالكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها عددا من عضوات الكونجرس الديمقراطيات، مدعيا أنهن "جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثية"، قبل أن يقترح عليهن "العودة إليها". التغريدة كانت موجهة إلى 4 من عضوات الكونجرس من الأقليات، 3 منهن ولدن ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة إلى الولايات المتحدة وهي طفلة. وقد ردت النائبات الأربع "ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طالب وإيان بريسلي وإلهان عمر" المقصودات بتغريدة ترامب، على الرئيس بأنه عنصري، وسط دعم من الديمقراطيين، بينما تجاهل الجمهوريون القضية.
عناصر-كتائب-عز-الدين-القسام

«القسام» تتوعد إسرائيل بعد استشهاد أحد أفرادها

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على قائد ميداني مسلح تابع لحركة حماس، بالقرب من حدود شمال غزة مع الأراضي المحتلة صباح يوم الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية. وقال الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، في بيان إن الضابط الذي استشهد كان من قوة حماة الثغور التابعة للتنظيم، والتي يتم نشرها على طول الحدود وتهدف إلى منع الفلسطينيين من اختراق السياج الأمني. ووفقًا للحركة، تم إطلاق النار على الضابط، الذي تم تحديده فيما بعد باسم محمود أحمد صبري الأدهم، 28 عامًا، أثناء قيامه "بأداء مهامه".
إصابة-مستوطنة إسرائيلية-في-عملية طعن-في-القدس

إصابة ضابط إسرائيلي و3 جنود في عملية دهس بالقدس (فيديو)

أصيب ضابط تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وثلاثة جنود آخرين، دهسًا، مساء السبت، على مدخل بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بحسب "صحيفة القدس". ووفق وسائل إعلام عبرية فإن ضابطًا (33 عامًا) أصيب بجروح متوسطة، فيما وُصفت حالة الجنود الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين (19-21 عامًا)، بأنها طفيفة. ولم تعرف حتى اللحظة خلفيّة الحادثة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أنه من الوارد أن تكون عملية دهس على خلفية قومية. وبحسب الإعلام العبري فإن سائق المركبة فرّ من المكان، وتجري ملاحقته في هذه الأثناء.
وزير-شؤون-القدس فادي الهدمى

بعد اعتقاله بساعات.. إسرائيل تفرج عن «وزير القدس»

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي تم اعتقاله صباح اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس، إلى جانب 23 فلسطينيا في الضفة الغربية. ونقلت وكالة "وفا" عن المحامي مهند جبارة، الذي ترافع عن الوزير، إن الاعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأيام الأخيرة ضد حكومة الاحتلال في أعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.
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