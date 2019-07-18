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WnGo منافس مصري جديد في سوق أوبر وكريم

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
Wngo
Wngo
يبدو أن شهية الشركات المصرية والمستثمرين قد انفتحت على سوق النقل التشاركي في ظل وجود شركتي أوبر وكريم اللتين أصبحتا شركة واحدة بعملية استحواذ، وبعد ظهور شركة دابسي منذ أسبوعين، ظهرت في الأيام الماضية شركة جديدة باسم وينجو WnGo وتحمل شعارا شعبيا "توصيلك بفن.. مش عن عن"، وهي الشركة التي انتشرت إعلاناتها بشكل مكثف في غالبية الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى وشوارعها، وحسب الإعلانات فمن المقرر أن تبدأ الشركة عملها بشكل رسمي في السوق المصري يوم 23 يوليو القادم.
وحسب ما نشر عن الشركة الجديدة فإنها مملوكة لرجال أعمال بنسبة 100% دون تبعيتها لأي جهة حكومية أو أمنية، وأنها ستتبع إجراءات دقيقة في اختيار السائقين لديها، على أن يكون العمل بنفس فكرة شركتي أوبر وكريم. وتحصل شركة ونجو على 15% من قيمة كل رحلة يقوم بها السائق، وكذلك من المقرر اختبار السيارات التي ستنضم
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دابسي (1)

هل أخذت WnGo مكان دابسي في سوق النقل التشاركي؟

في أيام ظهرت شركة دابسي باعتبارها منافسا جديدا لشركتي أوبر وكريم في سوق النقل التشاركي، وسرعان ما تختفي شركة "دابسي" من المشهد وتحل مكانها شركة ونجو Wngo كبديل مصري ينافس أوبر وكريم، وكلتا الشركتين الجديدتين على السوق عرفت نفسها بأنها البديل المصري في هذا المجال الذي يستخدمه ملايين المصريين يوميا، ولكن هل تستوعب السوق شركتين مصريتين جديدتين؟ سؤال يتم طرحه، ولكن هذا في حال أنهما ظلتا منفصلتين ولم تندمجا، ففي الأيام الأخيرة بدأت تظهر ونجو بكثافة في مقابل اختفاء تدريجي لشركة دابسي التي أغلقت صفحتها على موقع فيسبوك.
dubci

أغلقت صفحتها على فيسبوك.. أين اختفت شركة دابسي؟

على مدار الأيام الماضية لم ينقطع الحديث عن شركة دابسي باعتبارها وافد جديد لعالم النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، وزادت قوة الحديث بعد انتشار معلومات كثيرة عن مصرية الشركة، ولكن هوية مالكيها كانت اللغز الأكبر لكثير من المتابعين للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى اليوم لم يتحدد من يملك هذا الكيان، هل الملاك جهات أم مستثمرين أفراد ورجال أعمال؟، المعلوم في كل الجدل المثار حول الشركة هو تصرحات المتحدث الرسمي السابق للقوات المسلحة العميد محمد سمير بأنه ليس له شأن بالشركة وأنه رفض العرض المقدم إليه بتولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية.
حديد

خسرت 1.2 مليار.. مصانع الدرفلة تطلب إلغاء رسم البيلت

خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء القرار رقم 346 والخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15%، مطالبة بتنفيذ الحكم القضائي بعد أن أصبح واجب النفاذ. ورفضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين الماضي، جميع دعاوى الاستشكالات البالغ عددها 18 استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.
معاشات .(1)

قانون المعاشات الجديد.. هل ينصف موظفي الحكومة؟

بين مؤيدين ورافضين وآخرين لا يعلمون عنه شيئا، ننتظر مصير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار، وأثار القانون حالة من الجدل على مدى الأيام الماضية بسبب بعض التعديلات، التى أبرزها رفع السن القانونية لخروج المعاش حتى 65 عامًا، ومستقبل استثمار أموال معاشات نحو 10 ملايين مستفيد، ومصير الهيئة العامة لأصحاب المعاشات، وكيف تتم عقوبة المستثمرين المخالفين تجاه حقوق العمال.
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اوبر-كريم

حماية المنافسة: مد فترة فحص صفقة أوبر وكريم 60 يوما

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة "كريم" لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ. وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميا بذلك القرار، وقد التزمت الشركتان بالإبقاء على وضعهما الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهما بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ.
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