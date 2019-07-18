WnGo منافس مصري جديد في سوق أوبر وكريم

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

Wngo

يبدو أن شهية الشركات المصرية والمستثمرين قد انفتحت على سوق النقل التشاركي في ظل وجود شركتي أوبر وكريم اللتين أصبحتا شركة واحدة بعملية استحواذ، وبعد ظهور شركة دابسي منذ أسبوعين، ظهرت في الأيام الماضية شركة جديدة باسم وينجو WnGo وتحمل شعارا شعبيا "توصيلك بفن.. مش عن عن"، وهي الشركة التي انتشرت إعلاناتها بشكل مكثف في غالبية الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى وشوارعها، وحسب الإعلانات فمن المقرر أن تبدأ الشركة عملها بشكل رسمي في السوق المصري يوم 23 يوليو القادم.

وحسب ما نشر عن الشركة الجديدة فإنها مملوكة لرجال أعمال بنسبة 100% دون تبعيتها لأي جهة حكومية أو أمنية، وأنها ستتبع إجراءات دقيقة في اختيار السائقين لديها، على أن يكون العمل بنفس فكرة شركتي أوبر وكريم. وتحصل شركة ونجو على 15% من قيمة كل رحلة يقوم بها السائق، وكذلك من المقرر اختبار السيارات التي ستنضم