رياضة

مقتل نجم جنوب إفريقيا السابق بالرصاص (صور)

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
مارك باتشيلور
مارك باتشيلور
اغتيل لاعب منتخب جنوب إفريقيا السابق، مارك باتشيلور، بالرصاص في سيارته، أثناء عودته لمنزله بمدينة جوهانسبرج، وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية، ولا تزال أسباب الحادث مجهولة حتى الآن. وتلقى باتشيلور، عدة طلقات من رجلين على متن دراجة نارية، فتحا عليه النيران قبل أن يلوذا بالفرار، علمًا بأن البستاني الخاص باللاعب، كان موجودا في سيارة باتشيلور، وخرج سليما من الحادث. وقال وراين باتشيلور، شقيق اللاعب الراحل في تصريحات متلفزة: "في لحظاته الأخيرة على الأرض، كان البستاني بجانبه، كان يكن له مودة كبيرة".
الشرطة مهتمة جدًّا بواقعة تهديد قديمة تعرض لها باتشيلور، الذي اتهم مواطنه العداء أوسكار بستوريوس، صاحب القدمين بأطراف صناعية، بتهديده بكسر قدميه في مشاجرة بعد انتشار أخبار عن مرافقة باتشيلور لصديقة العداء، التي تعرضت للقتل عام 2013 داخل منزلها. Former Bafana Bafana player Mark Batchelor has been shot
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احمد-احمد

رسميًا.. الغردقة تحتضن حفل الأفضل في إفريقيا

وافق المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي "كاف"، اليوم الخميس، رسميًا على استضافة مدينة الغردقة لفاعليات حفل اختيار جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، والمقرر لها مطلع شهر يناير القادم 2020. وكان كامل أبو على، رئيس النادى المصرى البورسعيدي السابق، ومسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قد صرح بأن منطقة سهل حشيش ستحتضن الحدث الإفريقى العالمى بحضور كوكبة كبرى من الشخصيات واللاعبين القدامى والحاليين وعدد من الفنانين والمطربين العالميين، وأن الحفل سيقام بين أحضان قرية سيتاديل (القلعة) وأن التجهيزات تجرى على قدم وساق لاستقبال الحدث لأول مرة.
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حمدي فتحي يكشف عن طموحه الأكبر والأهم مع الأهلي

فتح حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، قلبه وتحدث عن معسكر إسبانيا، وإصرار اللاعبين على حسم بطولة الدوري من خلال مباراة المقاولون المقبلة، وتطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع الأهلي، وقصته مع مونديال الأندية، وقميص أبو تريكة. وأكد فتحي في البداية أن معسكر إسبانيا كان مميزا ومهما، وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف.
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أحمد أحمد يقيل نائبه الأول في الاتحاد الإفريقي

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقالة النيجيري أماجو بينك، من منصبه كنائب أول لرئيس الكاف. وبعد إقالة أماجو بينك، أصبح الكونغولي عوماري كونستانت النائب الأول لأحمد أحمد، بينما أصبح المغربي فوزي لقجع النائب الثاني لرئيس الكاف، كما بات الجنوب إفريقي داني جوردان النائب الثالث للملجاشي. ومنذ أيام قرر الاتحاد الإفريقي أيضًا إقالة المصري محمد الشريعي من منصبه كمدير مالي للاتحاد، وإعفاءه من جميع مسؤولياته في خطاب رسمي، علاوة على إقالة عمرو مصطفى مراد فهمي مسبقا.
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مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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تذكرتي تطرح تذاكر دور الـ16 والأدوار النهائية للكان

أعلنت شركة «تذكرتي» المتخصصة في طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الأربعاء عن طرح تذاكر مباريات دور الـ 16 ودور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 من شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، بالإضافة إلى تذاكر الأدوار النهائية، نصف النهائي والنهائي، حيث شهدت التذاكر استجابة وإقبالا كبيرا من الجماهير المصرية على حجز تذاكر المباريات، علمًا بأن مباريات دور المجموعات قد شهدت امتلاء مدرجات استاد القاهرة لمباريات المنتخب الوطني.
مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
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