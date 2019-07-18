هل أخذت WnGo مكان دابسي في سوق النقل التشاركي؟

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

دابسي

في أيام ظهرت شركة دابسي باعتبارها منافسا جديدا لشركتي أوبر وكريم في سوق النقل التشاركي، وسرعان ما تختفي شركة "دابسي" من المشهد وتحل مكانها شركة ونجو Wngo كبديل مصري ينافس أوبر وكريم، وكلتا الشركتين الجديدتين على السوق عرفت نفسها بأنها البديل المصري في هذا المجال الذي يستخدمه ملايين المصريين يوميا، ولكن هل تستوعب السوق شركتين مصريتين جديدتين؟ سؤال يتم طرحه، ولكن هذا في حال أنهما ظلتا منفصلتين ولم تندمجا، ففي الأيام الأخيرة بدأت تظهر ونجو بكثافة في مقابل اختفاء تدريجي لشركة دابسي التي أغلقت صفحتها على موقع فيسبوك.

وكانت دابسي تمتلك صفحة تضم ما يزيد على 6.5 مليون متابع قبل إغلاقها، إلا أن "ونجو" تضم حاليا نحو 18 ألف متابع فقط. يأتي ذلك في ظل احتلال إعلانات ونجو الطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى، وبعضها جاء في موقع إعلانات سابقة لشركة دابسي، وهو ما فسره كثير من المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي بأن "ونجو" قد تحل