رياضة

رسميًا.. الغردقة تحتضن حفل الأفضل في إفريقيا

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
وافق المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي "كاف"، اليوم الخميس، رسميًا على استضافة مدينة الغردقة لفاعليات حفل اختيار جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، والمقرر لها مطلع شهر يناير القادم 2020. وكان كامل أبو على، رئيس النادى المصرى البورسعيدي السابق، ومسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قد صرح بأن منطقة سهل حشيش ستحتضن الحدث الإفريقى العالمى بحضور كوكبة كبرى من الشخصيات واللاعبين القدامى والحاليين وعدد من الفنانين والمطربين العالميين، وأن الحفل سيقام بين أحضان قرية سيتاديل (القلعة) وأن التجهيزات تجرى على قدم وساق لاستقبال الحدث لأول مرة.
وقال كامل أبو علي إنه برفقة هانى أبو ريدة عضو الاتحادين الدولى والإفريقي، بذلا جهودًا كبيرة من أجل استضافة العرس الإفريقى داخل مصر ومدينة الغردقة، لما تتميز به هذه المنطقة السياحية الخلابة. وأضاف مسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن لقاءه الأخير منذ عدة أيام مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد
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