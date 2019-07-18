رسميًا.. الغردقة تحتضن حفل الأفضل في إفريقيا

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

أحمد أحمد

وافق المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي "كاف"، اليوم الخميس، رسميًا على استضافة مدينة الغردقة لفاعليات حفل اختيار جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، والمقرر لها مطلع شهر يناير القادم 2020. وكان كامل أبو على، رئيس النادى المصرى البورسعيدي السابق، ومسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قد صرح بأن منطقة سهل حشيش ستحتضن الحدث الإفريقى العالمى بحضور كوكبة كبرى من الشخصيات واللاعبين القدامى والحاليين وعدد من الفنانين والمطربين العالميين، وأن الحفل سيقام بين أحضان قرية سيتاديل (القلعة) وأن التجهيزات تجرى على قدم وساق لاستقبال الحدث لأول مرة.

وقال كامل أبو علي إنه برفقة هانى أبو ريدة عضو الاتحادين الدولى والإفريقي، بذلا جهودًا كبيرة من أجل استضافة العرس الإفريقى داخل مصر ومدينة الغردقة، لما تتميز به هذه المنطقة السياحية الخلابة. وأضاف مسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن لقاءه الأخير منذ عدة أيام مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد

وقال كامل أبو علي إنه برفقة هانى أبو ريدة عضو الاتحادين الدولى والإفريقي، بذلا جهودًا كبيرة من أجل استضافة العرس الإفريقى داخل مصر ومدينة الغردقة، لما تتميز به هذه المنطقة السياحية الخلابة.



وأضاف مسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن لقاءه الأخير منذ عدة أيام مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، أسهم بشكل كبير جدًا فى تفعيل فكرة استضافة مصر للحفل الإفريقي واتفقا خلاله على كل الخطوط العريضة بهذا الشأن وعلى كل الترتيبات والإجراءات.



وواصل كامل أبو على بأن هذا الحدث سيكون مثار انبهار العالم ومحطة جديدة فى تنشيط الحركة السياحية لكل أرجاء العالم، خاصة أن عدد المتابعين والمشاهدين تتخطى حاجز المليار مشاهد.

