رياضة

لاعب الزمالك يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
الزمالك
الزمالك
كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس أن هناك عدة عروض قد وصلت إلى وكيل أعمال الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، وذلك تمهيدًا لرحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت التقارير أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الرحيل من صفوف فريق نادي الزمالك خلال الفترة الحالية. وكان رئيس الزمالك قد أشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل لم يٌحسم بعد، وذلك لكون الزمالك يرغب في الحصول على عروض مادية كبرى.
ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى له 3 مباريات بالمسابقة المحلية أمام كل من فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي. وفي حالة فوز الزمالك، في المباريات الثلاث ستتوج القلعة البيضاء ببطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي، علمًا بأن الزمالك يستهل مشوار استئناف بطولة
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أليو ديانج

أليو ديانج يظهر في النادي الأهلي (فيديو)

وصل المالي أليو ديانج، المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقادم من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمقر النادي بالجزيرة، تمهيدًا لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، وحصلت إدارة التعاقدات بالأهلي على توقيع ديانج من نادي المولودية الجزائري، مُقابل مليون و100 ألف دولار.
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بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
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رسميًا.. الغردقة تحتضن حفل الأفضل في إفريقيا

وافق المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي "كاف"، اليوم الخميس، رسميًا على استضافة مدينة الغردقة لفاعليات حفل اختيار جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، والمقرر لها مطلع شهر يناير القادم 2020. وكان كامل أبو على، رئيس النادى المصرى البورسعيدي السابق، ومسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قد صرح بأن منطقة سهل حشيش ستحتضن الحدث الإفريقى العالمى بحضور كوكبة كبرى من الشخصيات واللاعبين القدامى والحاليين وعدد من الفنانين والمطربين العالميين، وأن الحفل سيقام بين أحضان قرية سيتاديل (القلعة) وأن التجهيزات تجرى على قدم وساق لاستقبال الحدث لأول مرة.
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حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
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الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
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اتحاد الكرة يخاطب الزمالك لهذا السبب

قرر اتحاد الكرة المصري، مخاطبة نادي الزمالك غدًا الأربعاء، من أجل التعرف على موقفه من تعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في بطولة الدوري، حيث يرغب اتحاد الكرة في معرفة موقف الزمالك، حتى يتسنى للجنة الحكام البدء في مخاطبة اتحادات أوروبية لترشيح حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي. وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس.
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مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
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