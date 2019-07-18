لاعب الزمالك يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

الزمالك

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس أن هناك عدة عروض قد وصلت إلى وكيل أعمال الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، وذلك تمهيدًا لرحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت التقارير أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الرحيل من صفوف فريق نادي الزمالك خلال الفترة الحالية. وكان رئيس الزمالك قد أشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل لم يٌحسم بعد، وذلك لكون الزمالك يرغب في الحصول على عروض مادية كبرى.

ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى له 3 مباريات بالمسابقة المحلية أمام كل من فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي. وفي حالة فوز الزمالك، في المباريات الثلاث ستتوج القلعة البيضاء ببطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي، علمًا بأن الزمالك يستهل مشوار استئناف بطولة



ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى له 3 مباريات بالمسابقة المحلية أمام كل من فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي.



وفي حالة فوز الزمالك، في المباريات الثلاث ستتوج القلعة البيضاء ببطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي، علمًا بأن الزمالك يستهل مشوار استئناف بطولة الدوري أمام الجونة الأحد المقبل على استاد الجونة.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 68 خلف فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة، علمًا بأن النادي الأهلي يتصدر جدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والقلعة البيضاء.