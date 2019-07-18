«أعدها إلى بلادها».. مؤيدو ترامب يهاجمون إلهان عمر

ردت إلهان عمر على هذا الموقف بتغريد أبيات من قصيدة تقول: «قد تطلق النار عليَّ بكلماتك، قد تقصيني بأعينك، قد تقتلني بكرهك، لكني ما زلت أرتفع، مثل الهواء»

تحرير:أحمد سليمان ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد شعارا جديدا لحملة إعادة انتخابه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها العام المقبل. هتف حشد من مؤيدي ترامب في تجمع انتخابي، ليلة أمس الأربعاء: "أعدها إلى بلادها!"، في إشارة إلى إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاما كلاجئة. وكانت إلهان عمر واحدة من أربع نائبات ديمقراطيات، طالتهن إهانات الرئيس الأمريكي العنصرية، في تغريدة له طالبتهن بالعودة إلى بلدانهن.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ترامب استغل التجمع الانتخابي في مدينة "جرينفيل" بولاية نورث كارولينا، لمهاجمة إلهان عمر وثلاث من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الآخرين، وهن ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، واصفا إياهن بأنهن "متطرفات مليئات بالكراهية". وكانت المجموعة، التي تطلق