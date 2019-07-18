السيسي يستقبل رئيس الجزائر قبل نهائي أمم إفريقيا (صور)

وجه بن صالح التهنئة إلى مصر قيادةً وشعبا على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية على جميع المستويات.. وأشاد السيسي بأداء الفريق الجزائري

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عبد القادر بن صالح، رئيس جمهورية الجزائر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس الجزائري ضيفًا كريمًا على مصر، في أول زيارة له إلى الخارج، مثمنا المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرًا إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات.

ومن جهته، أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، التي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي،

ومن جهته، أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، التي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وجه بن صالح التهنئة إلى مصر قيادةً وشعبا على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية على كافة المستويات، معربا عن شكره وامتنانه لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلاً عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير جميع الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، وبخاصةً المباراة النهائية.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيداً بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلاً عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، إذ أشاد الرئيس الجزائري بالقيادة المصرية الفاعلة لدفة العمل الأفريقي المشترك حالياً، لا سيما فيما يتعلق بدفع أجندة تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي للقارة، من خلال التركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مضاعفة التجارة بين الدول الأفريقية، مثمناً في هذا الصدد الدور المصري المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء ثقلها التاريخي سياسياً واقتصادياً بالقارة.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تم التطرق إلى عدد من القضايا، خصوصا ليبيا، إذ تم الإعراب عن الارتياح حيال التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس، والتطلع لتكثيف التشاور وتبادل الرؤى فيما بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق التهدئة وتسوية الأزمة سياسياً بما يحفظ استقرار وأمن ليبيا وسلامة أراضيها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

وأضاف السفير، أن الرئيس بن صالح استعرض تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقاً للمسلك الدستوري، إذ أكد الرئيس في هذا الصدد الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على التعامل مع التحديات الراهنة، ودون التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي أطراف خارجية، متمنيا سيادته كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر الشقيقة.

ومن المقرر أن يحضر بن صالح مباراة منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي، الجمعة، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها بن صالح منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي قضى في الحكم نحو 20 عاما.