بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

جمال بلماضي

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".

وأضاف: "لم أعنِ أني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدًا". وتلقى بلماضي سؤالا في المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال عن

وأضاف: "لم أعنِ أني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدًا".



وتلقى بلماضي سؤالا في المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال عن مساندة الجماهير المصرية فرد قائلا: "إذا أرادوا تشجيعنا فمرحبا بهم" وفسر البعض هذا التصريح بتأويلات مختلفة، لكن المدرب الجزائري أراد توضيحه للجميع".



وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.