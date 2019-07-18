رياضة

بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
جمال بلماضي
جمال بلماضي
أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
وأضاف: "لم أعنِ أني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدًا". وتلقى بلماضي سؤالا في المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال عن
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كاس-الأمم-الإفريقية‎

تصفيات «كان 2021».. مصر في مجموعة سهلة وصدام عربي

انتهت منذ قليل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وأقيمت بأحد فنادق القاهرة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي "كاف"، حيث يشارك في هذه التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمشاركة في النسخة 33 من بطولة أمم إفريقيا التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر. وجاءت المجموعات كالتالي:
محمود-الخطيب (2)

الخطيب: بعد رؤية الكان في مصر تمنيت العودة للملاعب

تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حفل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، التي تقام في أحد فنادق القاهرة. وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء، رغم خروجه من دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة على الملاعب المصرية على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف دون رد.
ويلفرد-زاها‎

زاها يبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته فى الرحيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نية اللاعب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق أن صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تحدٍّ جديد والانتقال لنادى يوفر له فرصة أكبر في المنافسة على البطولات. وأوضحت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر تقرير لها أن الجناح الإيفوارى، أظهر بشكل واضح لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل عن الفريق، وتقدم أرسنال فى وقت سابق بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض، ويضع أرسنال ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني للصفقات هذا الصيف.
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رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
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بعد إهداره ركلة الجزاء.. قائد كوت ديفوار يعتزل دوليا

بعد خروج منتخب كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية، قرر جيوفروي سيري داي، لاعب خط الوسط الإيفواري البالغ من العمر 34 عامًا، إنهاء مسيرته المهنية الدولية مع أفيال ساحل العاج، لتسببه في خروج الأفيال من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (4)

جمال بلماضي: جئنا إلى مصر من أجل البطولة

تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن فوز محاربي الصحراء على منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي تسضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قال بلماضي في المؤتمر الصحفي، إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، وأن المنتخب وصل كثيرا لمرمى المنافس وفشل في التسجيل، لكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص. وتابع: "تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصما سهلا ولكننا كما نذكر دائما هدفنا وأضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب".
الجزائر وتنزانيا 1 (5)

مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
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