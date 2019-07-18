محمد رمضان: إنساي «ترند» في 4 دول أوروبية

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

محمد رمضان وسعد لمجرد

قال الفنان محمد رمضان، إن الدويتو الغنائي "إنساي"، الذي قدمه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد، استطاع أن يتصدر تريند موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنساي تخترق حدود تريند (يوتيوب) الوطن العربي بعد 12 ساعة (من طرحها) فقط، أصبحت على تريند الموقع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلچيكا". وقاربت الأغنية في الوصول إلى 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كما حققت نسبة مشاركة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة.

وكان رمضان قد تواجد مع المجرد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الماضية، من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: «(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم». اقرأ ايضا| شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل يذكر