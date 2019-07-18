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محمد رمضان: إنساي «ترند» في 4 دول أوروبية

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
محمد رمضان وسعد لمجرد
محمد رمضان وسعد لمجرد
قال الفنان محمد رمضان، إن الدويتو الغنائي "إنساي"، الذي قدمه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد، استطاع أن يتصدر تريند موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنساي تخترق حدود تريند (يوتيوب) الوطن العربي بعد 12 ساعة (من طرحها) فقط، أصبحت على تريند الموقع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلچيكا". وقاربت الأغنية في الوصول إلى 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كما حققت نسبة مشاركة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة.
وكان رمضان قد تواجد مع المجرد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الماضية، من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: «(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم». اقرأ ايضا| شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل يذكر
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محمد-رمضان-وسعد-المجرد (1)

«إنساي» محمد رمضان وسعد المجرد تكسر المليون الأول

حققت أغنية الفنان محمد رمضان و المغربي سعد المجرد «إنساي» مليون و200 ألف مشاهدة فى أقل من 10 ساعات، بعد طرحها ليلة أمس الأربعاء، وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد المجرد وتم تصويرها فى فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجم الأسمر والفنان المغربي، ويغني كل منهم بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف فى أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ولكن تسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكن يرفض كل المحاولات.
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ريهام سعيد لمحمود العسيلي: كرهتك.. النجومية أخلاق

علقت الإعلامية ريهام سعيد على ما بدر من المطرب محمود العسيلى خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة. ونشرت ريهام، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» صورة للعسيلى من الحفل الذى رفض فيه التصوير مع أحد معجبيه، وصورة أخرى للمغنية الإنجليزية أديل وهى تقبل يد إحدى معجباتها، وكتبت عليها: «كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك غير المبرر بس دلوقتى كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجوميه أخلاق». وكان الفنان أحمد السعدنى قد طالب الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه.
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بوسترات عمرو دياب| من قميص «أيامنا» لجاكت «أنا غير»

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد لعام 2019، الذي يحمل اسم "أنا غير" من إنتاج شركته "ناي"، ويتعاون خلاله مع العديد من كبار الشعراء والملحنين، ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه رسميًّا بالأسواق. وطرح الهضبة، اليوم الأربعاء، البوستر الدعائي الأول للألبوم، وانشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن مظهره الشاب، رغم أنه أوشك على دخول عامه الستين. واستطاع الهضبة منذ بداياته، أن تكون له إطلالة مختلفة تجذب الأنظار وتكون حديث الشارع مع كل ألبوم جديد له، كما سيتضح من خلال هذا التقرير.
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محمد رمضان

محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".
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سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
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محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
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شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
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