رياضة

أليو ديانج يظهر في النادي الأهلي (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
أليو ديانج
أليو ديانج
وصل المالي أليو ديانج، المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقادم من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمقر النادي بالجزيرة، تمهيدًا لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، وحصلت إدارة التعاقدات بالأهلي على توقيع ديانج من نادي المولودية الجزائري، مُقابل مليون و100 ألف دولار.
ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما، وانتقل لمولودية الجزائر من دجوليبا المالي في يناير 2018، ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيها هدفا، كما شارك ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي ولم يظهر مع المنتخب الأول حتى الآن. ويستعد الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاستئناف مسابقة الدوري
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بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
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لاعب الزمالك يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس أن هناك عدة عروض قد وصلت إلى وكيل أعمال الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، وذلك تمهيدًا لرحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت التقارير أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الرحيل من صفوف فريق نادي الزمالك خلال الفترة الحالية. وكان رئيس الزمالك قد أشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل لم يٌحسم بعد، وذلك لكون الزمالك يرغب في الحصول على عروض مادية كبرى.
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رسميًا.. الغردقة تحتضن حفل الأفضل في إفريقيا

وافق المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي "كاف"، اليوم الخميس، رسميًا على استضافة مدينة الغردقة لفاعليات حفل اختيار جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، والمقرر لها مطلع شهر يناير القادم 2020. وكان كامل أبو على، رئيس النادى المصرى البورسعيدي السابق، ومسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قد صرح بأن منطقة سهل حشيش ستحتضن الحدث الإفريقى العالمى بحضور كوكبة كبرى من الشخصيات واللاعبين القدامى والحاليين وعدد من الفنانين والمطربين العالميين، وأن الحفل سيقام بين أحضان قرية سيتاديل (القلعة) وأن التجهيزات تجرى على قدم وساق لاستقبال الحدث لأول مرة.
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مدرب جديد وعقد ديانج.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من إجراءات تسليم أجهزة الاستشفاء الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واعتماد قرار التعاقد مع السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم.
أليو ديانج

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
أليو ديانج‎

كواليس مفاوضات الأهلي مع المالي اليو ديانج

علمت "التحرير" أن مسؤولي النادي الأهلي اقتربوا من حسم صفقة المالي اليو ديانج لاعب خط وسط فريق مولودية الجزائر الجزائري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن غادر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء للاجتماع مع عمر غريب رئيس النادي الجزائري وحسم الصفقة بشكل نهائي. وكشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي الجزائري طلبت مليون و600 ألف دولار من أجل الاستغناء عن ديانج، بينما عرض الأهلي الآخر وصل لمليون و400 ألف دولار، الأمر الذي رفضه مسؤولو الفريق الجزائري وتمسكوا بطلباتهم المادية.
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مدافع الأهلي يخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران

يخضع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم الثلاثاء قبل انطلاق مران الفريق لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد الآلام التي شعر بها في القدم، نتيجة تعرضه لكدمة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الاثنين. كان علاء قد غادر مران الفريق بعد تعرضه للإصابة، ويخضع اليوم لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للوجود مع الفريق. ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة.
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