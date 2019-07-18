أليو ديانج يظهر في النادي الأهلي (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

أليو ديانج

وصل المالي أليو ديانج، المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقادم من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمقر النادي بالجزيرة، تمهيدًا لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، وحصلت إدارة التعاقدات بالأهلي على توقيع ديانج من نادي المولودية الجزائري، مُقابل مليون و100 ألف دولار.

ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما، وانتقل لمولودية الجزائر من دجوليبا المالي في يناير 2018، ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيها هدفا، كما شارك ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي ولم يظهر مع المنتخب الأول حتى الآن. ويستعد الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاستئناف مسابقة الدوري