الحكم بإعدام 3 مدانين بقتل سائحتين في المغرب
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
السائحتان
أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وكانت وجهت النيابة المغربية، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين، واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند 28 عامًا، في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة، وكانت هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لإعدام الجناة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن دكي، أن المعتقلين الذين يشكلون جانبا من إجمالي 22 معتقلا في هذه القضية، متهمون بـ"التعدي عمدا على حياة أشخاص"، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي.
واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص، وجميعهم مغربيون، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ"ارتكاب جريمة عبر
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن دكي، أن المعتقلين الذين يشكلون جانبا من إجمالي 22 معتقلا في هذه القضية، متهمون بـ"التعدي عمدا على حياة أشخاص"، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي.
واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص، وجميعهم مغربيون، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ"ارتكاب جريمة عبر أعمال وحشية"، و"تشكيل منظمة لشن أعمال إرهابية"، و"التحريض ومدح الإرهاب، حسبما نقلت "سكاي نيوز".
ومثل المتهمون الـ15، أمام قاضي التحقيق في محكمة استئناف سلا قرب الرباط، والمتخصصة في قضايا الإرهاب لمواصلة التحقيق معهم.
ونشر منفذو العملية، التي وقعت منتصف الشهر الجاري بحق السائحتين، شريطا مصورا أعلنوا فيه ولاءهم لتنظيم "داعش".