الحكم بإعدام 3 مدانين بقتل سائحتين في المغرب

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

السائحتان

أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وكانت وجهت النيابة المغربية، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين، واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند 28 عامًا، في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة، وكانت هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لإعدام الجناة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن دكي، أن المعتقلين الذين يشكلون جانبا من إجمالي 22 معتقلا في هذه القضية، متهمون بـ"التعدي عمدا على حياة أشخاص"، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي. واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص، وجميعهم مغربيون، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ"ارتكاب جريمة عبر