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الحكم بإعدام 3 مدانين بقتل سائحتين في المغرب

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
السائحتان
السائحتان
أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وكانت وجهت النيابة المغربية، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين، واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند 28 عامًا، في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة، وكانت هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لإعدام الجناة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن دكي، أن المعتقلين الذين يشكلون جانبا من إجمالي 22 معتقلا في هذه القضية، متهمون بـ"التعدي عمدا على حياة أشخاص"، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي. واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص، وجميعهم مغربيون، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ"ارتكاب جريمة عبر
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مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

إيران: احتجزنا ناقلة نفط متهمة بتهريب مليون لتر وقود

قال التليفزيون الرسمي الإيراني، إن قوات الحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج وعلى متنها 12 فردا. وأضافت وسائل إعلام حكومية أن السفينة متهمة بمحاولة تهريب مليون لتر من الوقود، وتم احتجازها في جزيرة لاراك، يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن منشأ أو الوجهة النهائية لناقلة النفط، لكن الواقعة تأتي بعد سلسلة من الحوادث في الخليج أدت إلى زيادة التوترات بين طهران من جانب، وبريطانيا والولايات المتحدة من جانب آخر.
سهام-سرقيوه

ضربوها مع زوجها.. مسلحون يختطفون نائبة بالبرلمان الليبي

بعد مهاجمة منزلها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أمس الأربعاء، أقدم مسلحون على اختطاف سهام سرقيوه، نائبة بالبرلمان الليبي، بحسب "سبوتنيك". وكتب النائبة على صفحتها، غير الرسمية، على "فيسبوك"، قبل اختطافها: "مجموعة غوغائية أظن إنها تابعة لمليشيات 106 تهاجم منزلي وتقوم بحرقه وضرب زوجي". وتم اختطاف سرقيوه، بعد ساعات من عودتها من اجتماعات النواب في القاهرة، حسبما ذكرت بوابة"الوسط" الليبية، التي نقلت عن النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، قوله: "المعلومات التي توفرت حتى الآن، تفيد أنها اختطفت من بيتها، يوم الأربعاء، من قبل مجموعة مسلحة وملثمة مجهولة الهوية".
ملك-الاردن-وامير-قطر

لماذا أعاد الأردن العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

بعد قرابة عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي على وقع الأزمة بين قطر ودول خليجية، أصدر الأردن قرارا يقضي بتعيين سفير للمملكة لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية في المقابل على قرار الدوحة بإعادة سفيرها أيضا. وصدر أمر ملكي بتعيين زيد اللوزي سفيرا فوق العادة للمملكة ومفوضا لها لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار الدوحة بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها في الأردن. القرار يأتي بعد أن خفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017، وسحب سفيره من الدوحة إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة".
عبد-القادر-بن-صالح

الرئيس الجزائري يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

من المقرر أن يصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة. زيارة ابن صالح إلى القاهرة ستكون هي الرحلة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضده. ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مصادر في الرئاسة الجزائرية، أن ابن صالح سيحضر المباراة النهائية برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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ملك-المغرب

جمعية تقارب للثقافة بالمغرب تدشن ملتقى عن التسامح

تتأهب جمعية "تقارب للثقافة والتنمية بالجهة الشرقية" بالمغرب، بمناسبة حلول الذكرى العشرين على تولى الملك محمد السادس عرش المغرب، الملتقى الثقافى الدولى الثانى تحت عنوان : "الملتقى الثقافي الدولي الثاني '''الوعدة'' تحت شعار إفريقيا فضاء التسامح ورباط كونى للتواصل الثقافى والروحى. ويدور فعاليات الملتقى الدولى تحت رعاية الطريقة التيجانية بالمغرب، العديد من الفعاليات والأنشطة، والورش، الورشة الأولى: التراث الثقافي: إشكالية المحافظة والتثمين، والورشة الثانية: التراث الثقافي وتأصيل الهوية.
الإعدام-في-ايران

فساد إيران يصل للاتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

"خطوة حقيرة ومثيرة للقلق" هكذا وصف المجتمع الطبي في إيران قرارا يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، في هذا البلد الذي لا يزال من بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم. هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، أثار حالة من الجدل في إيران، هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان أمس السبت، حيث طالب أحد النواب بعرضه على التصويت في البرلمان لإبداء الرأي فيه.
النقاب في تونس

«التفجيرات».. كلمة السر في حظر النقاب بتونس

منذ سنوات هناك خلافات وجدل محتدم في تونس حول ارتداء النقاب، وعاد الجدل مرة أخرى بعد أن قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة مرجعة هذا القرار إلى دواع أمنية. فقد استبق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى التوقيع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية . فقرار الشاهد جاء بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى.
الشرطة-التركية

تفاصيل انفجار سيارة مفخخة جنوب تركيا

قالت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية إن انفجارًا داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا قد خلف عددًا من القتلى والجرحى. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوكالة أنه حتى الآن لم يتضح سبب الانفجار، الذي وقع اليوم الجمعة، في قضاء الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا، في الوقت الذي انطلق فيه عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث. وفي السياق نفسه، صرح مصدر أمني تركي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الحادث أسفر عن "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين".
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