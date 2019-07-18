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صلاح عبدالله ينعى شوقي طنطاوي: كان نفسي أقوله سامحني

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
نعى الفنان صلاح عبدالله، في رسالة مؤثرة، الفنان الراحل شوقي طنطاوي، كاشفًا أن الأخير كان في استقباله خلال بداية مسيرته مع فرقة استوديو 80. ووجه عبدالله اعتذارًا إلى الفقيد، قائلا: "سامحني يا شوقي.. هو أول من استقبلني عندما استدعتني فرقة (استوديو 80) للاختبار والتعارف، وكان الذراع الأيمن للأستاذ، وحسبته أكثر تشددًا وتحكمًا منه في تنفيذ التعليمات.. وبسبب هذا الانطباع لم نكن على وفاق، وحدثت بيننا خلافات وصلت للتشاجر مرة واحدة، وبعدها ومع العشرة تيقنت أن الانطباع كان غبيًّا ومراهقًا، واقتربت منه وأحببته وشجعته على السفر لتلبية احتياجات أسرته".
واستكمل "عبدالله"، في تدوينة عبر "فيسبوك": "بعد 6 سنين تركت الفرقة، وعاد شوقي إليها والتقينا بعدها مرات قليلة بالصدفة للأسف، وفي كل مرة وهو يعانقني بكل حرارة وعينه تتلألأ بحبه لي وفرحته بما حققته". وأضاف: "كان نفسي أقوله سامحني يا شوقي لأني في البداية فهمته غلط.. دلوقتي يا حبيبي بعدما صدمني خبر رحيلك،
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نبيل-الحلفاوى (10)

نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

تعرض الفنان محمود العسيلي، لهجوم شديد أمس، بعد انتشار فيديو له من إحدى حفلاته، والتي رفض فيها التصوير مع أحد الجماهير، مما اتهمه الكثير بالغرور، الأمر الذي جعل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي يتدخل بالرد على التعليقات التي هاجمت العسيلي قائلا "قرأت في اعتذاره ودفاعه عن نفسه.. أن ما سمعناه في الفيديو جاء بعد سلسلة من محاولاته (خارج المايك) إقناع طالب التصوير بأن هذا مستحيل عمليا. وأن الأخ لم يقتنع وواصل إلحاحه وإصراره على التصوير". كان قد انتشر فيديو لـ"العسيلي" يوبخ أحد معجبيه بطريقة لاذعة أمام الجمهور بعدما طلب التصوير معه.
شوقي-طنطاوي

رحلة شوقي طنطاوي من «هاملت» إلى «غزل البنات»

بكلمات مؤثرة نعى الفنان محمد صبحى، الفنان شوقي طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 66 عاما، فقد تكلم عن الرفيق والأخ الجدع الذي بدأ مشواره بفرقته المسرحية وأنهاه معه، وعن مدى إخلاصه لعمله ووفائه له ودعمه المستمر لـ«صبحي»، وعن كونه واحدا من الأعضاء الأساسيين بفرقته وأقدمهم، فيقدّر عدد سنوات وجوده مع الفرقة المسرحية بـ50 عاما. رحلة شوقي طنطاوي بدأت فى منتصف الثمانينيات وانتهت اليوم، برصيد ليس كبيرا من الأعمال، لكنها رغم قلتها، وهي وصلت إلى 25 عملا، فإنها أعمال درامية ومسرحية مميزة.
حمو-بيكا

الموسيقيين تمنع التعامل مع «حمو بيكا» و«العفريت»

أصدر نقيب الموسيقيين، الفنان هانى شاكر، اليوم الخميس، قرارًا بمنع التعامل مع كل من؛ «حمو بيكا، العفريت، فرقة الصواريخ، شاكوش، حنجرة وكسبرة»، وهي فرق وكيانات تدعي امتهانها الموسيقى والغناء، وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، إن النقابة خاطبت مسئولي محافظة مرسى مطروح بشكل رسمي بمنع أي مطرب أو «دي جي» غير مقيد أو منتسب للنقابة بالغناء في الساحل الشمالي؛ وذلك للحفاظ على الفن في مصر من الأغراض السيئة، وذلك وفقًا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل قليل.
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شوقي-طنطاوي

رحلة شوقي طنطاوي من «هاملت» إلى «غزل البنات»

بكلمات مؤثرة نعى الفنان محمد صبحى، الفنان شوقي طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 66 عاما، فقد تكلم عن الرفيق والأخ الجدع الذي بدأ مشواره بفرقته المسرحية وأنهاه معه، وعن مدى إخلاصه لعمله ووفائه له ودعمه المستمر لـ«صبحي»، وعن كونه واحدا من الأعضاء الأساسيين بفرقته وأقدمهم، فيقدّر عدد سنوات وجوده مع الفرقة المسرحية بـ50 عاما. رحلة شوقي طنطاوي بدأت فى منتصف الثمانينيات وانتهت اليوم، برصيد ليس كبيرا من الأعمال، لكنها رغم قلتها، وهي وصلت إلى 25 عملا، فإنها أعمال درامية ومسرحية مميزة.
اصالة

أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".
يوسف-شريف-رزق الله (2)

عزاء يوسف شريف رزق الله الإثنين في مسجد عمر مكرم

تتلقى أسرة الراحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، العزاء بعد غد الإثنين في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة المغرب، وذلك بعد تشييع جثمانه من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، أمس بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، وعدد من أهل الفن ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، وغيرهم، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به.
داليا-مصطفى

وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
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