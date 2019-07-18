صلاح عبدالله ينعى شوقي طنطاوي: كان نفسي أقوله سامحني

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

صلاح عبدالله

نعى الفنان صلاح عبدالله، في رسالة مؤثرة، الفنان الراحل شوقي طنطاوي، كاشفًا أن الأخير كان في استقباله خلال بداية مسيرته مع فرقة استوديو 80. ووجه عبدالله اعتذارًا إلى الفقيد، قائلا: "سامحني يا شوقي.. هو أول من استقبلني عندما استدعتني فرقة (استوديو 80) للاختبار والتعارف، وكان الذراع الأيمن للأستاذ، وحسبته أكثر تشددًا وتحكمًا منه في تنفيذ التعليمات.. وبسبب هذا الانطباع لم نكن على وفاق، وحدثت بيننا خلافات وصلت للتشاجر مرة واحدة، وبعدها ومع العشرة تيقنت أن الانطباع كان غبيًّا ومراهقًا، واقتربت منه وأحببته وشجعته على السفر لتلبية احتياجات أسرته".

واستكمل "عبدالله"، في تدوينة عبر "فيسبوك": "بعد 6 سنين تركت الفرقة، وعاد شوقي إليها والتقينا بعدها مرات قليلة بالصدفة للأسف، وفي كل مرة وهو يعانقني بكل حرارة وعينه تتلألأ بحبه لي وفرحته بما حققته". وأضاف: "كان نفسي أقوله سامحني يا شوقي لأني في البداية فهمته غلط.. دلوقتي يا حبيبي بعدما صدمني خبر رحيلك،