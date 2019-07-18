رياضة

زاها يبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته فى الرحيل

تحرير:محمد جمال ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
زاها
زاها
كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نية اللاعب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق أن صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تحدٍّ جديد والانتقال لنادى يوفر له فرصة أكبر في المنافسة على البطولات. وأوضحت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر تقرير لها أن الجناح الإيفوارى، أظهر بشكل واضح لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل عن الفريق، وتقدم أرسنال فى وقت سابق بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض، ويضع أرسنال ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني للصفقات هذا الصيف.
وأشارت تقارير إنجليزية أن مع ضغط صاحب الـ26 عاما على إدارة فريقه سيشجع الجانرز للرجوع لطاولة المفاوضات لضم اللاعب بعرض أكبر. وتبحث أندية أخرى مثل بوروسيا دورتموند، وتوتنهام التعاقد مع زاها إلا أن  كريستال بالاس يرفض التفريط في خدمات نجمه بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني. وغاب النجم الإيفواري ويلفريد
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كاس-الأمم-الإفريقية‎

تصفيات «كان 2021».. مصر في مجموعة سهلة وصدام عربي

انتهت منذ قليل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وأقيمت بأحد فنادق القاهرة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي "كاف"، حيث يشارك في هذه التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمشاركة في النسخة 33 من بطولة أمم إفريقيا التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر. وجاءت المجموعات كالتالي:
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الخطيب: بعد رؤية الكان في مصر تمنيت العودة للملاعب

تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حفل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، التي تقام في أحد فنادق القاهرة. وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء، رغم خروجه من دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة على الملاعب المصرية على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف دون رد.
أليو ديانج

أليو ديانج يظهر في النادي الأهلي (فيديو)

وصل المالي أليو ديانج، المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقادم من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمقر النادي بالجزيرة، تمهيدًا لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، وحصلت إدارة التعاقدات بالأهلي على توقيع ديانج من نادي المولودية الجزائري، مُقابل مليون و100 ألف دولار.
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مالكوم دي-أوليفيرا (6)

مهاجم برشلونة يقترب من الرحيل بعد صفقة جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولى البرازيلى مالكوم فيليبي سيلفا لاعب برشلونة، عن صفوف النادي الكتالوني، بحثا عن المشاركة بشكل أكبر في المباريات مع فريق آخر، حيث لم يشارك بصورة مستمرة تحت قيادة المدير الفنى للبلوجرانا إرنستو فالفيردي خلال الموسم الماضى. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ممثلي البرازيلي مالكوم، تقابلوا مع مسئولي البارسا، للوصول معهم إلى اتفاق بشأن رحيل اللاعب عن قلعة الكامب نو، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مالكوم مستعد للرحيل عن صفوف برشلونة، حال تلقيه عرضًا جيدًا.
فريق-كريستال-بالاس

زاها يغيب عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس

غاب النجم الإيفواري ويلفريد زاها عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس الجديد، الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي حضر فيه نجوم آخرون من أمثال كريستيان بينتيكي ومامادو ساخو، للترويج للقميص الاحتياطي الذي تغير من اللون الأصفر الخاص بالموسم الماضي إلى قميص أسود اللون، ليزيد زاها من التكهنات بشأن اقترابه من الرحيل، بعدما أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل وتحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف أرسنال، وهو النادي الذي كان يشجعه منذ الصغر.
محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن أن محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، قد يدخل في صفقة تبادلية من أجل ضم المدفعجية، الإيفواري ويلفريد زاها، نجم نادي كريستال بالاس. وقالت صحيفة "ذا صن" إن أرسنال سيعرض على كريستال بالاس ضم ويلفريد زاها صاحب الـ26 عاما، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، علاوة على محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون. وأضافت "ذا صن" أن الثلاثي محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون لم يلعبوا كثيرا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي أوناي إيمري.
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ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
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