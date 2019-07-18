زاها يبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته فى الرحيل

تحرير:محمد جمال ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

زاها

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نية اللاعب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق أن صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تحدٍّ جديد والانتقال لنادى يوفر له فرصة أكبر في المنافسة على البطولات. وأوضحت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر تقرير لها أن الجناح الإيفوارى، أظهر بشكل واضح لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل عن الفريق، وتقدم أرسنال فى وقت سابق بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض، ويضع أرسنال ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني للصفقات هذا الصيف.

وأشارت تقارير إنجليزية أن مع ضغط صاحب الـ26 عاما على إدارة فريقه سيشجع الجانرز للرجوع لطاولة المفاوضات لضم اللاعب بعرض أكبر. وتبحث أندية أخرى مثل بوروسيا دورتموند، وتوتنهام التعاقد مع زاها إلا أن كريستال بالاس يرفض التفريط في خدمات نجمه بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني. وغاب النجم الإيفواري ويلفريد