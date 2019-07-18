الحكومة: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًّا بأن يصبح الثلاثاء المقبل إجازة رسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ثورة 23 يوليو. وكان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

ويترقب المصريون والشعوب العربية والإسلامية يوم عرفة يوم السبت 10 أغسطس الذي يكون إجازة رسمية ثم 4 أيام إجازة رسمية أخرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء، 14 من الشهر ذاته.وفي السياق ذاته، قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر