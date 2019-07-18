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الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. و8 مدن+40 درجة

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًّا بأن يصبح الثلاثاء المقبل إجازة رسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ثورة 23 يوليو. وكان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
السيسي-عبد القادر-بن-صالح (2)

السيسي يستقبل رئيس الجزائر قبل نهائي أمم إفريقيا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عبد القادر بن صالح، رئيس جمهورية الجزائر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس الجزائري ضيفًا كريمًا على مصر، في أول زيارة له إلى الخارج، مثمنا المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرًا إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات.
حريق

52 ألف حريق في 2018.. كيف تتصدى الحكومة للحرائق؟

تهدد الحرائق العديد من المحافظات فى مصر خلال فصل الصيف، كما أن الحرائق بدأت تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مع ظاهرة تغير المناخ التى يعانى منها العالم، وهو ما يشكل خطورة على أرواح المواطنين وكذلك سلامة العديد من المبانى التجارية، والمنازل، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لمواجهة الحرائق خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى، وحتى لا تحدث كوارث بسبب الحرائق مثلما حدث فى أسواق العتبة والموسكى، حيث تسببت فى خسائر فادحة، وهو ما يطرح تساؤلا دائما عن كيفية تصدي الحكومة لهذه الحرائق.
مصلحة-الطب-الشرعى

رئيس الطب الشرعي لـ«التحرير»: لم يتم إقالتي

قالت الدكتورة سعاد عبدالغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، إن كل ما أُثير حول إعفائها من منصبها أمر غير صحيح تماما وليس له أى أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها بلغت سن المعاش القانوني، بالإضافة إلى انتهاء مدة الـ6 أشهر التى منحها لها القرار الصادر من وزير العدل ورئيس الجمهورية فى 17 يناير الماضى. وأضافت عبدالغفار فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مدة خدمتها فى رئاسة المصلحة انتهت أمس، وبالتالي لم تعد على قوة المصلحة فى الوقت الراهن، وسيتم اختيار رئيس جديد للمصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس

الأرصاد: استمرار الطقس الحار على الوجه البحري اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حار (2)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
التغلب-على-حر-الصيف

الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة.. و5 مدن +40

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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