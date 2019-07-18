رياضة

الخطيب: بعد رؤية الكان في مصر تمنيت العودة للملاعب

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حفل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، التي تقام في أحد فنادق القاهرة. وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء، رغم خروجه من دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة على الملاعب المصرية على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف دون رد.
وقال محمود الخطيب خلال كلمته كسفير للكاف إنه سعيد بتواجده في هذا الحفل، ورحب بجميع المتواجدين في مصر، متمنيًا لهم كل التوفيق. وأشار الخطيب إلى التنظيم الجيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقامة في مصر، مشيرًا إلى أنه يرى أن التنظيم رائع بالإضافة إلى حالة الملاعب، موضحًا: "بعد رؤية الملاعب في أمم
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كاس-الأمم-الإفريقية‎

تصفيات «كان 2021».. مصر في مجموعة سهلة وصدام عربي

انتهت منذ قليل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وأقيمت بأحد فنادق القاهرة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي "كاف"، حيث يشارك في هذه التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمشاركة في النسخة 33 من بطولة أمم إفريقيا التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر. وجاءت المجموعات كالتالي:
ويلفرد-زاها‎

زاها يبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته فى الرحيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نية اللاعب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق أن صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تحدٍّ جديد والانتقال لنادى يوفر له فرصة أكبر في المنافسة على البطولات. وأوضحت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر تقرير لها أن الجناح الإيفوارى، أظهر بشكل واضح لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل عن الفريق، وتقدم أرسنال فى وقت سابق بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض، ويضع أرسنال ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني للصفقات هذا الصيف.
أليو ديانج

أليو ديانج يظهر في النادي الأهلي (فيديو)

وصل المالي أليو ديانج، المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقادم من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمقر النادي بالجزيرة، تمهيدًا لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، وحصلت إدارة التعاقدات بالأهلي على توقيع ديانج من نادي المولودية الجزائري، مُقابل مليون و100 ألف دولار.
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محمود-الخطيب (1)

محمود الخطيب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أن هناك أكثر من لاعب يجب مشاهدته في كان 2019، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول الإنجليزي. وقال بيبو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة أن هناك أكثر من لاعب؛ لأن العديد من اللاعبين متميزون، لكن هناك ثنائيا وصل إلى مستوى عال والعالم كله أصبح يشاهدهما، هما محمد صلاح وساديو ماني، فالثنائي بطلا أوروبا (مع ليفربول)، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهما دور مع فريقيهما في البطولة".
محمود-الخطيب (3)

لحظات لا تنسى في الكان واستاد مفضل.. الخطيب يتحدث

"هناك العديد من البطولات التي مرت علينا ولا يمكن أن تُنسى، سواء كانت جميلة أو حزينة، أعتقد أنها بطولة 74 في مصر، فكانت مهمة بالنسبة لنا، لكن الظروف لم تخدمنا، وكنا متقدمين على زائير في نصف النهائي بهدفين نظيفين، لكن خلال 10 دقائق تغيرت النتيجة وأصبحت 3-2 لهم، وفي نسخة 76 بإثيوبيا أيضا كنا نواجه نيجيريا في نصف النهائي وأحرزت هدفا جميلا من الأهداف المحببة بالنسبة إليَّ". بتلك الكلمات تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن لحظات لا تُنسى في الكان، للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
فاطمة-سامورا

فيفا وكاف يتفقان على تعيين فاطمة سامورا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإفريقي (كاف)، اليوم الخميس، تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر، وتأتي هذه الخطوة في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري، وكما أتى الإعلان قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.
أحمد أحمد رئيس الكاف

مؤتمر صحفي لرئيس الكاف قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

يعقد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن استعدادات بطولة الأمم الإفريقية التي تبدأ غدًا الجمعة 21 يونيو، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك اليوم الخميس في استاد القاهرة الدولي، حيث تم توجيه الدعوة للإعلاميين الذين حصلوا على تصاريح تغطية البطولة من خلال جميع المباريات، وسوف يتم الرد من خلاله على جميع الاستفسارات التي يرغب في الحضور الاستعلام عنها حول كأس الأمم الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا.
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