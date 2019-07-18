الخطيب: بعد رؤية الكان في مصر تمنيت العودة للملاعب

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

محمود الخطيب

تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حفل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، التي تقام في أحد فنادق القاهرة. وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء، رغم خروجه من دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة على الملاعب المصرية على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف دون رد.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته كسفير للكاف إنه سعيد بتواجده في هذا الحفل، ورحب بجميع المتواجدين في مصر، متمنيًا لهم كل التوفيق. وأشار الخطيب إلى التنظيم الجيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقامة في مصر، مشيرًا إلى أنه يرى أن التنظيم رائع بالإضافة إلى حالة الملاعب، موضحًا: "بعد رؤية الملاعب في أمم

وقال محمود الخطيب خلال كلمته كسفير للكاف إنه سعيد بتواجده في هذا الحفل، ورحب بجميع المتواجدين في مصر، متمنيًا لهم كل التوفيق.



وأشار الخطيب إلى التنظيم الجيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقامة في مصر، مشيرًا إلى أنه يرى أن التنظيم رائع بالإضافة إلى حالة الملاعب، موضحًا: "بعد رؤية الملاعب في أمم إفريقيا، أتمنى العودة للعب مرة أخرى".



وتم توزيع المنتخبات الـ52 الذين سيشاركون فى التصفيات على خمسة تصنيفات، حيث ضم التصنيف الأول 12 منتخبًا، الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالى، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.