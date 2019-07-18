رياضة

رسالة لاسارتي لديانج وتأهيل ثنائي الأهلي المصاب

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
مران الأهلي
مران الأهلي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي الجزيرة، بعد العودة من معسكر إسبانيا، وبدأ المران بعقد مارتن لاسارتي المدير الفني بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة. ويخوض الأهلي مباراة ودية جديدة في السادسة مساء غد الجمعة أمام البلاستيك، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
وشهد المران حضور المالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد المنتقل من صفوف مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعقد مارتن لاسارتى جلسة مع المالى من أجل الترحيب به في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء بعد التعاقد معه قادمًا من مولودية الجزائر فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.  وتمنى
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موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
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يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
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مران الأهلي

الأهلي في إسبانيا.. إصابة حمدي وغياب أزارو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بمعسكر الفريق المقام بمدينة إليكانتي بإسبانيا، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري، وخاض اللاعبون تدريبات صباح اليوم السبت، المران المسائي شهد خوض مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الأهلي تدريبات بدنية في الجيم. وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.
مران-الأهلي‎

الأهلي في إسبانيا.. جلسة لاسارتي وتأهيل محمود وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بالمعسكر المغلق المُقام في إسبانيا بمدينة إليكانتي، حيث خصص اليخاندرو، مخطط أحمال الفريق فقرة بدنية مكثّفة للاعبي الفريق خلال المران المسائي، اليوم، على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي الإسبانية، وقاد اليخاندرو فقرة بدنية استغرقت 45 دقيقة، واشتملت على تدريبات تحمّل وتوازن وسرعات. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الجهاز المعاون، على هامش مران الفريق، وبحث لاسارتي مع معاونيه عددًا من الأمور المتعلقة بالمعسكر، والاستعداد لخوض مباراة «سوكر سمارت» الودية، غدًا الاثنين.
أليو ديانج

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
أليو ديانج

ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
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