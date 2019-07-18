رسالة لاسارتي لديانج وتأهيل ثنائي الأهلي المصاب

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي الجزيرة، بعد العودة من معسكر إسبانيا، وبدأ المران بعقد مارتن لاسارتي المدير الفني بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة. ويخوض الأهلي مباراة ودية جديدة في السادسة مساء غد الجمعة أمام البلاستيك، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وشهد المران حضور المالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد المنتقل من صفوف مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعقد مارتن لاسارتى جلسة مع المالى من أجل الترحيب به في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء بعد التعاقد معه قادمًا من مولودية الجزائر فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتمنى

وشهد المران حضور المالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد المنتقل من صفوف مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعقد مارتن لاسارتى جلسة مع المالى من أجل الترحيب به في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء بعد التعاقد معه قادمًا من مولودية الجزائر فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتمنى المدير الفنى لديانج التوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا له بأنه سيكون إضافة قوية للفريق بعدما شاهد له بعض المباريات مع فريقه السابق.



واكتفى مؤمن زكريا لاعب الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، بينما واصل كريم نيدفيد لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا.