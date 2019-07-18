تصفيات «كان 2021».. مصر في مجموعة سهلة وصدام عربي

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م

كأس الأمم

انتهت منذ قليل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وأقيمت بأحد فنادق القاهرة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي "كاف"، حيث يشارك في هذه التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمشاركة في النسخة 33 من بطولة أمم إفريقيا التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر. وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة (1): مالي- غينيا- ناميبيا- الفائز من ليبيريا وتشاد. المجموعة (2): بوركينا فاسو- أوغندا- مالاوي- الفائز من جنوب السودان وسيشل. المجموعة (3): غانا- جنوب إفريقيا- السودان- الفائز من موريشيوس وساو تاومي. المجموعة (4): الكونغو الديمقراطية- الجابون- أنجولا- الفائز من جيبوتي وجامبيا. المجموعة (5):