تريبير عن الانضمام لأتلتيكو: لم أفكر لحظة فى الرفض

تحرير:محمد جمال ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م

تريبير

كشف كريان تريبير لاعب أتليتكو مدريد الحالي عن سبب انتقاله إلى الروخى بلانكوس قادما من توتنهام الإنجليزى، حيث قال إن دييجو سيميونى المدير الفنى للأتليتى له الدور الأكبر في انتقاله. وقال الدولى الإنجليزى فى تصريحات لشبكة سكاى سبورت الإنجليزية: "عندما شاهدت أتليتكو فى السنين الماضية رأيت كيف يعمل النادى بشكل مثالي، تشعر أنه عائلة كبيرة ودائما ما أردت أن أكون جزءا من هذه العائلة". وأضاف صاحب الـ28 عاما عن سيميوني قائلا: "بالنسبة لى هو من أحسن المدربين على مستوى العالم، وبالتأكيد هو شرف لى اللعب تحت إدارته وسأحاول تقديم الأفضل دائما".

وأوضح تريبير عن انتقاله إلى الدوري الإسباني من بوابة الروخي بلانكوس قائلا: "بالتأكيد الدورى الإنجليزى من أفضل المسابقات على مستوى العالم، لكن عندما تلقيت عرض أتليتكو لم أتردد لحظة، وأعتقد أن الانتقال لمدريد هو شيء عظيم لى ولعائلتى". وأنهى تصريحاته قائلا: "أنا وماوريسيو -المدير الفني لتوتنهام- خضنا