رياضة

تريبير عن الانضمام لأتلتيكو: لم أفكر لحظة فى الرفض

تحرير:محمد جمال ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
تريبير
تريبير
كشف كريان تريبير لاعب أتليتكو مدريد الحالي عن سبب انتقاله إلى الروخى بلانكوس قادما من توتنهام الإنجليزى، حيث قال إن دييجو سيميونى المدير الفنى للأتليتى له الدور الأكبر في انتقاله. وقال الدولى الإنجليزى فى تصريحات لشبكة سكاى سبورت الإنجليزية: "عندما شاهدت أتليتكو فى السنين الماضية رأيت كيف يعمل النادى بشكل مثالي، تشعر أنه عائلة كبيرة ودائما ما أردت أن أكون جزءا من هذه العائلة". وأضاف صاحب الـ28 عاما عن سيميوني قائلا: "بالنسبة لى هو من أحسن المدربين على مستوى العالم، وبالتأكيد هو شرف لى اللعب تحت إدارته وسأحاول تقديم الأفضل دائما".
وأوضح تريبير عن انتقاله إلى الدوري الإسباني من بوابة الروخي بلانكوس قائلا: "بالتأكيد الدورى الإنجليزى من أفضل المسابقات على مستوى العالم، لكن عندما تلقيت عرض أتليتكو لم أتردد لحظة، وأعتقد أن الانتقال لمدريد هو شيء عظيم لى ولعائلتى". وأنهى تصريحاته قائلا: "أنا وماوريسيو -المدير الفني لتوتنهام- خضنا
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موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
كلوب‎

يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
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تريبير

تريبير يقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

ينتظر فريق أتليتكو مدريد الإسبانى صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الدفاعية، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب الدولى الإنجليزى كيران تريبير الظهير الأيمن لفريق توتنهام من الانضمام للروخى بلانكوس للموسم المقبل فى الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت شبكة سكاى سبورت البريطيانية أن تريبيير سيسافر إلى إسبانيا غدا الأربعاء لإجراء الكشف الطبي للانضمام إلى أتليتكو مدريد. وأَضافت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للسبيرز أجبر لاعبه الإنجليزي على الرحيل من الفريق.
جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
جريزمان‎

رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».
جريزمان

أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.
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