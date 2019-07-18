رياضة

الكاف يحدد مواعيد تصفيات أمم إفريقيا 2021

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
مصر
مصر
أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، حيث تم سحب القرعة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويشارك في هذه التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمشاركة في النسخة الـ33 من بطولة أمم إفريقيا التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.
وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. وجاءت مواعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 كالتالي: تصفيات المستوى الخامس: 7 و15 أكتوبر 2019 وهي المنتخبات الأقل تصنيفا. بعدها سيتم إقامة دور المجموعات من 12 مجموعة يتأهل أول وثاني
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حسام-حسن-وابراهيم-حسن (1)

موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
كلوب‎

يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
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محمود-الخطيب (2)

الخطيب: بعد رؤية الكان في مصر تمنيت العودة للملاعب

تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حفل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، التي تقام في أحد فنادق القاهرة. وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء، رغم خروجه من دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة على الملاعب المصرية على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف دون رد.
عيسى حياتو

بسبب حقوق البث.. المحكمة الاقتصادية تغرم عيسى حياتو

حكمت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، في قضية بيع حقوق الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" المتهم فيها الثنائى عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، وهشام العمرانى السكرتير العام الأسبق، وقررت تغريم عيسى حياتو 200 مليون جنيه بدلا من 500 مليون كانت أصدرتها فى حكم سابق، وألزمت المحكمة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى بصفته بالتضامن مع المحكوم به تحمل الغرامة المالية، ليصبح إلزاميا أن يسدد الاتحاد الإفريقي الغرامة المالية للدولة المصرية بعد ثبوت مخالفة كاف فى التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لتسويق حقوق الاتحاد مع القانون المصري.
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (2)

الأهلي يحدد موعد انضمام الدوليين لمعسكر إسبانيا

ينتظم الرباعي محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر الفريق بمدينة إليكانتي الإسبانية بعد 4 أيام، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر، بعدما ودع المنتخب الوطني البطولة أمس، السبت، من دور الـ16 بالخسارة من جنوب إفريقيا. وبدأ الأهلي معسكره المغلق في مدينة إليكانتي أمس السبت، ويخوض الفريق مرانه اليوم على فترتين وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
حازم-امام

حازم إمام مهاجما أجيري: «مفيش فايدة»

انتقد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً باهتا تسبب في توديع البطولة مبكرا.
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