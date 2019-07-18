الكاف يحدد مواعيد تصفيات أمم إفريقيا 2021

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

مصر

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، حيث تم سحب القرعة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويشارك في هذه التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمشاركة في النسخة الـ33 من بطولة أمم إفريقيا التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.

وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. وجاءت مواعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 كالتالي: تصفيات المستوى الخامس: 7 و15 أكتوبر 2019 وهي المنتخبات الأقل تصنيفا. بعدها سيتم إقامة دور المجموعات من 12 مجموعة يتأهل أول وثاني

وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.



وجاءت مواعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 كالتالي:



تصفيات المستوى الخامس: 7 و15 أكتوبر 2019 وهي المنتخبات الأقل تصنيفا.



بعدها سيتم إقامة دور المجموعات من 12 مجموعة يتأهل أول وثاني كل مجموعة للبطولة.



- الجولتان 1 و2 من دور المجموعات: 11 و19 نوفمبر 2019.



- الجولتان 3 و4 من دور المجموعات: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020.



- الجولة الخامسة من دور المجموعات: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.



- الجولة السادسة والأخيرة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.