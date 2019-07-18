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مقتل 33 شخصا في حريق استوديو باليابان (فيديو)

تحرير:وكالات ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
حريق في اليابان
حريق في اليابان
لقي 33 شخص على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون بجروح، في حريق متعمد باستوديو "كيوتو أنيميشن" للرسوم المتحركة في اليابان، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة اليابانية، اليوم الخميس، إن من بين الضحايا 12 من الذكور و20 من الإناث وشخص واحد غير معروف. ووفقا لشاهد تحدث إلى الشرطة، فإن المشتبه فيه كان يصيح "موتوا" عندما كان يسكب البنزين في الطابق الأرضي للمبنى. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا صاح "موتوا" وهو يسكب الوقود على استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة وأضرم النار في المبنى.
ووصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في تغريدة له على تويتر، الحادث بأنه "مروع بشكل تعجز الكلمات عن وصفه" وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الشرطة اعتقلت رجلا عمره 41 عاما كان يصيح قائلا "موتوا" وهو يسكب البنزين على ما يبدو حول المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق بعد العاشرة صباحا
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جمدت أمواله.. الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية

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هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

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مصرع 12 شخصًا وإصابة 35 في حريق استوديو باليابان

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ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

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اليابان تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين

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