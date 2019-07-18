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حارب «السرطان والثانوية».. محمد فتح الله طالب بدرجة مقاتل

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
الطالب محمد فتح الله
الطالب محمد فتح الله
لم يفقد الأمل للحظة واحدة وتمسكه بطموحه رغم المرض اللعين الذي ينهش في جسده النحيف، وتحدى خوفه وقاوم المرض في أقوى صوره حتى تفوق وبجدارة في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة وحصل على مجموع 93% بالشعبة الأدبية، وحقق مراده بإصرار وعزيمة دون الالتفاف إلى المرض. الشاب "محمد فتح الله عبد المعبود محمد"، الذي يُقيم في قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حارب السرطان اللعين وتمسك بالأمل ولم ييأس حتى تفوق على "المرض والامتحانات"، إلا أن ممسؤولي المحافظة لم يلتفتوا إليه.
"محمد" الطالب بمدرسة الدكتور حسن العكش الثانوية بنين يكتب قصة كفاحه في عمر الزهور، إذ كان يُعاني من مرض السرطان منذ اكتشافه في سبتمبر من العام الماضي، ولجأ إلى العلاج الكيماوي ثم التدخل الجراحي، لمحاولة استئصال الورم الخبيث من عظامه. لم يستسلم "محمد" لأوجاعه في ظل الظروف الصعبة التي مرّ بها مع أسرته،
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وفاة-زوجة-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-سعدة

وفاة زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا بالساحل الشمالي

لقيت زوجة الكاتب الصحفي، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقًا في أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وكانت "نادين"، وهي سويسريّة الأصل وفي العقد السابع من عمرها، تسبح في أحد الشواطئ، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وولد إبراهيم سعده في 3 نوفمبر سنة 1937 في مدينة بورسعيد وتوفي 12 ديسمبر 2018 في القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

أول تعليق من وزير الرياضة على غرق طفلة بحمام سباحة

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعازيه الحارة من خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع محمد عبد الرؤوف والد الطفلة التي لقيت مصرعها اليوم غرقا بحمام السباحة في مركز شباب مدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف. وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما ألم بابنته وأكد له أنه أصدر عدة قرارات بالمحاسبة الفورية للمقصرين المتسببين بهذا الحادث الأليم. تضمنت القرارات التى صدرت فور وقوع هذا الحادث الأليم إحالة كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف والمدير التنفيذي لمركز شباب مدينة الواسطى لجهات التحقيق المعنية.
تحرش-جنسي (1)

هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. و8 مدن+40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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ثاني الثانوية بالإسكندرية‎ (3)

الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
أهل الطالبة

الثانية مكرر ببني سويف: حققت حلمي بدخولي كلية الطب

أفراح وزغاريد تعالت داخل منزل الطالبة أميرة حسين كامل في محافظة بني سويف، بعد حصولها على المركز الثاني علمي علوم مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5 بنسبة 99.88% من المجموع الكلي. "التحرير" انتقلت إلى منزل الطالبة داخل قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، والتي كانت تدرس في مدرسة الأندلس الثانوية بنات بقرية قاي ووالدها يعمل أستاذا جامعيا بكلية الزراعة جامعة الفيوم، ووالدتها تعمل أخصائية اجتماعية ولها من الأشقاء أربعة هم الحسيني، طالب بكلية الهندسة و3 أشقاء توائم بالصف الخامس الابتدائي.
انتحار

الأسرة والمجتمع..من المسئول عن انتحار طلاب الثانوية؟

بعد مرور ساعات قليلة على إعلان نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتى وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية إلى 83%، وارتفعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، حاول عدد من الطلاب التخلص من حياتهم بطرق مختلفة منها شرب مبيد زراعى أو تناول كميات كبيرة من الأقراص الكميائية، أو إطلاق النار على أنفسهم، وذلك بسبب حصولهم على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، الأمر الذى يطرح تساولا حول الأسباب الحقيقة وراء إقدام هؤلاء الطلاب على الانتحار.
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