رياضة

ساسي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للجونة

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
ساسي
ساسي
شارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في مران الفريق بشكل طبيعي حيث أدى اللاعب تدريبات بدنية في اليوم الأول له بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019. ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك فإن ساسي رفض الحصول على راحة وأصر على المشاركة في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة، حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
ويعد هذا أول ظهور لساسي في تدريبات الزمالك بعد غياب فترة طويلة وتحديدًا منذ إصابته بكسر في القدم خلال مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير في بطولة الكونفيدرالية. وخضع ساسي لعملية جراحية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس وشارك في معسكر إعداد نسور قرطاج قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية كما كان أحد العناصر
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موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
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يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
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فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، إلى تدريبات الفارس الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث يأتى ذلك، عقب انتهاء مشاركة ساسى مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 21 من شهر يوليو الجاري. واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام.
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منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل نهائي كأس الأمم

تأكد غياب المدافع كاليدو كوليبالي، عن صفوف منتخب السنغال في المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 19 يوليو الجاري. وحصل كوليبالي لاعب منتخب أسود التيرانجا وفريق نابولي الإيطالي على بطاقة صفراء في الدقيقة 73، ليكون الإنذار الثاني للمدافع الدولي الذي سيكون غيابه ضربة قوية للمنتخب السنغالي في النهائي يوم الأحد المقبل، حيث ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من المباراة المقامة حاليا بين منتخب الجزائر ونظيره النيجيري.
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تونس تنهي مغامرة مدغشقر بكان 2019 وتصعد لنصف النهائي

تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام بالقاهرة، أحرز فرجانس ساسي الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 52 من زمن المباراة وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعزز نعيم السليتي تقدم تونس بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، بذلك يصعد المنتخب التونسي لمواجهة نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
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ساسي: جاهز لموقعة غانا.. ولم أغادر المعسكر غاضبًا

نفى فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس، ما تردد حول غضبه بسبب عدم إشراكه في مباراة منتخب بلاده في كأس الأمم أمام موريتانيا، وقال نجم الزمالك: "أنفي جملة وتفصيلا عدم رضائي عن اختيارات المدرب وعدم إشراكه لي، وأنا أعتبر نفسي من الركائز المؤثرة في منتخب تونس وهذه الكأس الإفريقية الثالثة لي، أي لدي من الخبرة التي تساعدني على إفادة المجموعة، وأنا جاهز كما يجب لمباراة غانا ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمدرب وأنا أحترم رأيه واختياراته.. وأنا مدين للمنتخب وللاتحاد التونسي لكرة القدم الذي تكفل بعلاجي حين تعرضت للإصابة مع الزمالك".
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