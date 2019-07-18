ساسي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للجونة

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

ساسي

شارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في مران الفريق بشكل طبيعي حيث أدى اللاعب تدريبات بدنية في اليوم الأول له بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019. ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك فإن ساسي رفض الحصول على راحة وأصر على المشاركة في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة، حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

ويعد هذا أول ظهور لساسي في تدريبات الزمالك بعد غياب فترة طويلة وتحديدًا منذ إصابته بكسر في القدم خلال مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير في بطولة الكونفيدرالية. وخضع ساسي لعملية جراحية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس وشارك في معسكر إعداد نسور قرطاج قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية كما كان أحد العناصر