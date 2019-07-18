أول تعليق من وزير الرياضة على غرق طفلة بحمام سباحة
تحرير:أحمد سعيد حسانين
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
أشرف صبحي وزير الرياضة
قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعازيه الحارة من خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع محمد عبد الرؤوف والد الطفلة التي لقيت مصرعها اليوم غرقا بحمام السباحة في مركز شباب مدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف.
وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما ألم بابنته وأكد له أنه أصدر عدة قرارات بالمحاسبة الفورية للمقصرين المتسببين بهذا الحادث الأليم.
تضمنت القرارات التى صدرت فور وقوع هذا الحادث الأليم إحالة كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف والمدير التنفيذي لمركز شباب مدينة الواسطى لجهات التحقيق المعنية.
كما تضمنت الإجراءات، إنهاء عمل مدير حمام السباحة المتعاقد معه من قبل مجلس الإدارة وإنهاء عمل جميع المدربين والمنقذين المتعاقدين بمعرفة مجلس إدارة المركز.ووجّه وزير الشباب مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف للتوجه فورا لمركز شباب مدينة الواسطى فور علمه بالحادثة.كما وجّه الوزير جميع قطاعات وزارة الشباب
كما تضمنت الإجراءات، إنهاء عمل مدير حمام السباحة المتعاقد معه من قبل مجلس الإدارة وإنهاء عمل جميع المدربين والمنقذين المتعاقدين بمعرفة مجلس إدارة المركز.
ووجّه وزير الشباب مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف للتوجه فورا لمركز شباب مدينة الواسطى فور علمه بالحادثة.
كما وجّه الوزير جميع قطاعات وزارة الشباب المعنية بضرورة تكثيف المتابعة والإشراف وإحكام الرقابة على جميع أوجه التأمين والدفاع والحماية المدنية وأعمال تركيب كاميرات المراقبة فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية المنتشرة فى جميع المحافظات.
وأكد وزير الشباب أنه لا تهاون مع أي شخص تثبت التحقيقات تقصيره، وبخاصة تلك الأمور المتعلقة بأرواح بناتنا وأبنائنا من جميع قرى ونجوع ومدن الجمهورية.
تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف