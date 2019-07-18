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أحمد حلمي يتقدم المعزين في زوجة رشوان توفيق

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
توفيق رشوان
توفيق رشوان
أقيم عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق، بدار المناسبات التابعة لمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، بعد صلاة المغرب، مساء اليوم الخميس، حيث حضره عدد من الفنانين، كان في مقدمتهم أحمد حلمي، إضافة إلى ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز. وتوفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض. وشيع جثمان الفقيدة من مسجد السيدة نفيسة، ولم يتمالك رشوان دموعه خلال الجنازة، حزنًا على رفيقة العمر، التي عاش معها 62 عامًا.
"مراتي كانت ملكة جمال، وربنا حفظني بزواجي منها، هي عاشت معايا رحلة كفاح طويلة، اتجوزتها سنة 1957، وهي حاليا بقالها أكتر من 3 سنين مريضة".. هكذا تحدث الفنان رشوان توفيق، عن زوجته الراحلة في حوار له ببرنامج "كلام البنات" عبر فضائية TEN يناير الماضي. ويحكي "توفيق" عن قصة اللقاء الأول الذي جمعه بها، فيقول:
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صلاح-عبد-الله (3)

صلاح عبدالله ينعى شوقي طنطاوي: كان نفسي أقوله سامحني

نعى الفنان صلاح عبدالله، في رسالة مؤثرة، الفنان الراحل شوقي طنطاوي، كاشفًا أن الأخير كان في استقباله خلال بداية مسيرته مع فرقة استوديو 80. ووجه عبدالله اعتذارًا إلى الفقيد، قائلا: "سامحني يا شوقي.. هو أول من استقبلني عندما استدعتني فرقة (استوديو 80) للاختبار والتعارف، وكان الذراع الأيمن للأستاذ، وحسبته أكثر تشددًا وتحكمًا منه في تنفيذ التعليمات.. وبسبب هذا الانطباع لم نكن على وفاق، وحدثت بيننا خلافات وصلت للتشاجر مرة واحدة، وبعدها ومع العشرة تيقنت أن الانطباع كان غبيًّا ومراهقًا، واقتربت منه وأحببته وشجعته على السفر لتلبية احتياجات أسرته".
نبيل-الحلفاوى (10)

نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

تعرض الفنان محمود العسيلي، لهجوم شديد أمس، بعد انتشار فيديو له من إحدى حفلاته، والتي رفض فيها التصوير مع أحد الجماهير، مما اتهمه الكثير بالغرور، الأمر الذي جعل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي يتدخل بالرد على التعليقات التي هاجمت العسيلي قائلا "قرأت في اعتذاره ودفاعه عن نفسه.. أن ما سمعناه في الفيديو جاء بعد سلسلة من محاولاته (خارج المايك) إقناع طالب التصوير بأن هذا مستحيل عمليا. وأن الأخ لم يقتنع وواصل إلحاحه وإصراره على التصوير". كان قد انتشر فيديو لـ"العسيلي" يوبخ أحد معجبيه بطريقة لاذعة أمام الجمهور بعدما طلب التصوير معه.
شوقي-طنطاوي

رحلة شوقي طنطاوي من «هاملت» إلى «غزل البنات»

بكلمات مؤثرة نعى الفنان محمد صبحى، الفنان شوقي طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 66 عاما، فقد تكلم عن الرفيق والأخ الجدع الذي بدأ مشواره بفرقته المسرحية وأنهاه معه، وعن مدى إخلاصه لعمله ووفائه له ودعمه المستمر لـ«صبحي»، وعن كونه واحدا من الأعضاء الأساسيين بفرقته وأقدمهم، فيقدّر عدد سنوات وجوده مع الفرقة المسرحية بـ50 عاما. رحلة شوقي طنطاوي بدأت فى منتصف الثمانينيات وانتهت اليوم، برصيد ليس كبيرا من الأعمال، لكنها رغم قلتها، وهي وصلت إلى 25 عملا، فإنها أعمال درامية ومسرحية مميزة.
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رشوان-توفيق (1)

هكذا تحدث رشوان توفيق عن زوجته: باحبها أكتر من زمان

"مراتي كانت ملكة جمال، وربنا حفظني بزواجي منها، هي عاشت معايا رحلة كفاح طويلة، اتجوزتها سنة 1957، وهي حاليا بقالها أكتر من 3 سنين مريضة".. هكذا تحدث الفنان رشوان توفيق، عن زوجته التي رحلت اليوم الثلاثاء، عن دنيانا، وأُقيمت الجنازة عليها بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة. ويحكي "توفيق" عن قصة لقائهما الأول في حوار له ببرنامج "كلام البنات" عبر فضائية TEN يناير الماضي، قائلا: "كنت بامثل في مسرحية شهريار على مسرح الجامعة، وكانت شقيقتها جارتي، فأحضرت لها تذاكر لمشاهدة العرض، فقامت بإجبارها على الحضور، ومن هنا بدأت قصتنا وعمرها 17 عاما".
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إقامة عزاء يوسف شريف رزق الله في مسجد عمر مكرم

أقيم عزاء الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة، بعد صلاة المغرب وسط حضور عدد من أصدقائه ومحبيه وأفراد أسرته. ورحل الناقد الكبير عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية في بداية يوليو الجاري، حيث كان يتردّد على أحد الأطباء في الفترة الأخيرة للغسيل الكلوي، بعد تعرّضه لبعض المضاعفات وإصابته بـ"ميكروب"، ما دفعه إلى دخول العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرةإثر الأزمة الصحية.
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عزاء يوسف شريف رزق الله الإثنين في مسجد عمر مكرم

تتلقى أسرة الراحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، العزاء بعد غد الإثنين في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة المغرب، وذلك بعد تشييع جثمانه من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، أمس بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، وعدد من أهل الفن ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، وغيرهم، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به.
احمد-حلمي-مني-ذكي

عيد الأضحى يجمع شمل أصدقاء الأمس.. حلمي ومنة مجددا

بدأت ملامح موسم أفلام عيد الأضحى تتضح مبكرًا، إذ تتنافس بشكل مبدئى نحو 5 أفلام تجمع بين الكوميديا والحركة، ومن الواضح أنه سيكون موسما قويا ربما لم نشهد مثله منذ سنوات طويلة، حيث يشارك خلال الموسم كل من أحمد عز بفيلم "ولاد رزق 2"، وكريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وأحمد حلمى بفيلم "خيال مآتة"، ومحمد هنيدى بفيلم "كينج سايز"، وتامر حسنى بفيلم "كل سنة وأنت طيب"، وربما تتغير هذه القائمة المبدئية الأيام المقبلة. والمواجهة الشرسة بين المتنافسين فى الموسم المقبل، ليست هى الأمر الوحيد الملاحظ على موسم أفلام عيد الأضحى.
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