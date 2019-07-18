أحمد حلمي يتقدم المعزين في زوجة رشوان توفيق

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

توفيق رشوان

أقيم عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق، بدار المناسبات التابعة لمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، بعد صلاة المغرب، مساء اليوم الخميس، حيث حضره عدد من الفنانين، كان في مقدمتهم أحمد حلمي، إضافة إلى ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز. وتوفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض. وشيع جثمان الفقيدة من مسجد السيدة نفيسة، ولم يتمالك رشوان دموعه خلال الجنازة، حزنًا على رفيقة العمر، التي عاش معها 62 عامًا.

"مراتي كانت ملكة جمال، وربنا حفظني بزواجي منها، هي عاشت معايا رحلة كفاح طويلة، اتجوزتها سنة 1957، وهي حاليا بقالها أكتر من 3 سنين مريضة".. هكذا تحدث الفنان رشوان توفيق، عن زوجته الراحلة في حوار له ببرنامج "كلام البنات" عبر فضائية TEN يناير الماضي. ويحكي "توفيق" عن قصة اللقاء الأول الذي جمعه بها، فيقول: