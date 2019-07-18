رياضة

يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحرير:محمد جمال ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
وأكمل عن الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي: "كنا قريبين جدا من بعضنا البعض كفريق، الكثير من العمل وصلنا من خلاله لمستوى معين وهذا ما نبحث عنه هذا الموسم". وأضاف عن نجمي الفريق مانى وصلاح: "ساديو مانى بعد مباراة الغد هذا يكون مر بموسم مدته 13 شهرا، انتهى الموسم بشكل جيد بالنسبة للبرازيلين، لكن بشكل
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حسام-حسن-وابراهيم-حسن (1)

موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
فرجانى ساسى

ساسي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للجونة

شارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في مران الفريق بشكل طبيعي حيث أدى اللاعب تدريبات بدنية في اليوم الأول له بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019. ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك فإن ساسي رفض الحصول على راحة وأصر على المشاركة في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة، حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
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محمد-صلاح‎

كلوب يحدد موعد عودة صلاح.. ويؤكد: موقف ماني صعب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المنتظر عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة. وأشار كلوب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للريدز، مساء الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، سيلحقون بالفريق في إيفيان، وتحديدًا قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودعها منتخب الفراعنة من دور الـ16، فيما توج فيرمينو وأليسون بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت ببلاد السامبا.
السنغال وتونس (6)

نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.
يورجن كلوب‎

كلوب يرفع شعار التحدي مبكرًا في البريميرليج

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فترة إعداد الريدز الحالية صعبة بالنسبة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة. وحول ما إذا كان شكل ليفربول في الموسم الماضي يمنحهم حافزًا إضافيًا في الموسم الجديد، أجاب المدرب الألماني: "لا علاقة لهذا بذلك. نريد أن نلعب أفضل موسم يمكن أن نلعبه، مثلما أردنا أن نفعل ذلك في العام الماضي، لكن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك لدى جميع الفرق الأخرى -مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام- لذلك سيكون موسمًا جديدًا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
كلوب. (2)

كلوب: دوري الأبطال أنهى شعور الأسف تجاهي

أشاد الألماني يورجين كلوب، مدرب ليفربول، بمستوى الثنائي ريان بروستر وأوكسلاد-تشامبرلين، خلال المباراة الودية التي احتضنها ملعب برنتون بارك، أمام ترانمير روفرز، وانتهت بفوز الريدز (6-0)، سجلها ناثانيال كلاين، وريان بروستر (هدفين)، وكورتيس جونز، وديفوك أوريجي وبوبي دونكان. وعن ما إذا كان ليفربول سيضم لاعبين سيؤثرون فى تشكيلة الفريق بشكل فوري هذا الصيف، قال كلوب: "لقد جلبناهم بالفعل، فقط أنتم لا تدركون ذلك. ريان بروستر وأوكسلاد- تشامبرلين لم يلعبا العام الماضي، كل اللاعبين الصغار أمام ترانمير روفرز، بمنزلة صفقات جديدة لنا، كل هذا جيد".
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