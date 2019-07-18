يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحرير:محمد جمال ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

يورجن كلوب

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".

وأكمل عن الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي: "كنا قريبين جدا من بعضنا البعض كفريق، الكثير من العمل وصلنا من خلاله لمستوى معين وهذا ما نبحث عنه هذا الموسم". وأضاف عن نجمي الفريق مانى وصلاح: "ساديو مانى بعد مباراة الغد هذا يكون مر بموسم مدته 13 شهرا، انتهى الموسم بشكل جيد بالنسبة للبرازيلين، لكن بشكل