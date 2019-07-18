رياضة

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأم" وكان بمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة، وتنعي أسرة جريدة وموقع «التحرير» الفقيد متمنية من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تدريبات فريق سموحة اليوم
اقرأ المزيد
حسام-حسن-وابراهيم-حسن (1)

موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
كلوب‎

يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
فرجانى ساسى

ساسي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للجونة

شارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في مران الفريق بشكل طبيعي حيث أدى اللاعب تدريبات بدنية في اليوم الأول له بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019. ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك فإن ساسي رفض الحصول على راحة وأصر على المشاركة في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة، حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك وسموحة (17)

رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
كينو (2)

كينو يقترب من الرحيل عن بيراميدز وهذه محطته القادمة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز من الانتقال لصفوف فريق شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن كينو وصل إلى دبي رفقة مدير أعماله إديسون نيتو، من أجل استكمال المفاوضات مع النادي الإماراتي، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية برازيلية عن رغبة بعض الأندية البرازيلية في التعاقد مع نجم بيراميدز خلال الفترة الماضية، إلا أن العرض الذي تلقاه من شباب أهلي دبي كان الأفضل.
كهربا

كهربا يخرج عن صمته وينفجر: لكل فعل رد فعل

وجه محمود عبد المنعم «كهربا» نجم نادي الزمالك، رسالة لمنتقديه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على «إنستجرام» دون توضيح أية تفاصيل. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين كهربا ونادي الزمالك، بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، وهو ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب، بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات.
مختار-التتش-تدريب-الأهلي

بسبب ملعب «التيتش».. جماهير الأهلي غاضبة على «تويتر»

تصدر هاشتاج «تطوير أرضية التيتش واجب» موقع «تويتر »، إذ تخطت التغريدات التي تداولها رواد الموقع أكثر من 51 ألف تغريدة، تطالب فيها جماهير القلعة الحمراء إدارة النادى الأهلى بتطوير ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة. ملعب مختار التتش، الصرح الرياضي التاريخي للأهلي، كان أول ملعب يستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعدما استضاف النسخة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل 60 عامًا، في عام 1959، والتي نظمتها مصر بمشاركة 3 منتخبات هي مصر، والسودان، وإثيوبيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org