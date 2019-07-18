وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

حسام وإبراهيم حسن

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".

وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأم" وكان بمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة، وتنعي أسرة جريدة وموقع «التحرير» الفقيد متمنية من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تدريبات فريق سموحة اليوم