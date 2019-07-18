وفاة زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا بالساحل الشمالي

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

لقيت زوجة الكاتب الصحفي، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقًا في أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وكانت "نادين"، وهي سويسريّة الأصل وفي العقد السابع من عمرها، تسبح في أحد الشواطئ، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وولد إبراهيم سعده في 3 نوفمبر سنة 1937 في مدينة بورسعيد وتوفي 12 ديسمبر 2018 في القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقضى سعدة سنوات في سويسرا، إذ درس الاقتصاد السياسي، وهناك بدأ العمل مراسلاً صحفيًا لجريدة أخبار اليوم في جنيف.

وتولى في أخبار اليوم العديد من المناصب مثل: رئيس قسم التحقيقات الخارجية، ونائب رئيس التحرير، ورئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم.