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وفاة زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا بالساحل الشمالي

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
زوجة إبراهيم سعدة
زوجة إبراهيم سعدة
لقيت زوجة الكاتب الصحفي، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقًا في أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وكانت "نادين"، وهي سويسريّة الأصل وفي العقد السابع من عمرها، تسبح في أحد الشواطئ، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وولد إبراهيم سعده في 3 نوفمبر سنة 1937 في مدينة بورسعيد وتوفي 12 ديسمبر 2018 في القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقضى سعدة سنوات في سويسرا، إذ درس الاقتصاد السياسي، وهناك بدأ العمل مراسلاً صحفيًا لجريدة أخبار اليوم في جنيف.

وتولى في أخبار اليوم العديد من المناصب مثل: رئيس قسم التحقيقات الخارجية، ونائب رئيس التحرير، ورئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم.

أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

أول تعليق من وزير الرياضة على غرق طفلة بحمام سباحة

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعازيه الحارة من خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع محمد عبد الرؤوف والد الطفلة التي لقيت مصرعها اليوم غرقا بحمام السباحة في مركز شباب مدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف. وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما ألم بابنته وأكد له أنه أصدر عدة قرارات بالمحاسبة الفورية للمقصرين المتسببين بهذا الحادث الأليم. تضمنت القرارات التى صدرت فور وقوع هذا الحادث الأليم إحالة كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف والمدير التنفيذي لمركز شباب مدينة الواسطى لجهات التحقيق المعنية.
تحرش-جنسي (1)

هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟
طالب-بالثانوية‎ (1)

حارب «السرطان والثانوية».. محمد فتح الله طالب بدرجة مقاتل

لم يفقد الأمل للحظة واحدة وتمسكه بطموحه رغم المرض اللعين الذي ينهش في جسده النحيف، وتحدى خوفه وقاوم المرض في أقوى صوره حتى تفوق وبجدارة في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة وحصل على مجموع 93% بالشعبة الأدبية، وحقق مراده بإصرار وعزيمة دون الالتفاف إلى المرض. الشاب "محمد فتح الله عبد المعبود محمد"، الذي يُقيم في قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حارب السرطان اللعين وتمسك بالأمل ولم ييأس حتى تفوق على "المرض والامتحانات"، إلا أن ممسؤولي المحافظة لم يلتفتوا إليه.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. و8 مدن+40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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مصطفى-مدبولى

مشروعات تنمية وفرص استثمارية.. مخطط تطوير الساحل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، الذي أعدته لجنة مشكلة لهذا الغرض، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، المهندس سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار.
غرق-مركب

ليبيا تنقذ 53 مهاجرا بينهم 4 مصريين من الغرق

نجح حرس السواحل الليبي أول أمس الثلاثاء من إنقاذ 30 مهاجرا كانوا على متن قارب من الفايبر غرب طرابلس، بحسب الوكالة "الألمانية". وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي نشره مساء اليوم الخميس: "إن 25 من المهاجرين يحملون الجنسية المصرية، وال 5 الباقين من السودان". وفي عملية أخرى، وبعد بلاغ آخر ورد أمس الأربعاء، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 23 مهاجرا بينهم امرأتان ليبيتان، كانوا على متن قارب من الفايبر في أقصى الغرب الليبي. وكان ضمن المهاجرين 18 ليبيا، و4 مصريين، وسوداني.
الفنادق-العائمة (3)

بعد غرق جولدز جيم.. من يتصدى لكوارث المراكب العائمة؟

"لا للمراكب العائمة" حملة أطلقها سكان الزمالك منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام للمطالبة بتشديد الرقابة على المراكب العائمة غير المرخصة، التى تخالف اشتراطات التراخيص، مع المطالبة بتخصيص أماكن لها بعيدا عن المناطق السكنية، حتى لا تسبب كوارث للسكان، ولكن بقى الأمر على ما هو عليه، واستمرت المراكب المخالفة فى عملها دون اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، وخلال السنوات الماضية تعرض أكثر من مركب عائم للحريق والغرق، وكان آخر هذه الكوارث، غرق الطابق الأرضى من مركب بالبر الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة، ويبقى السؤال من يتصدى لكوارث العائمات المخالفة؟
غرق-مركب

فقدان 82 شخصًا في غرق مركب أمام السواحل التونسية

تعرض قارب مطاطي للغرق، على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية بعدما أبحروا من مدينة زوارة الليبية (120 كلم غرب طرابلس)، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا. وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته.
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