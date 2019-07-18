«بوكسر» الأمريكية تدمر طائرة إيرانية فوق مضيق هرمز

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

سفينة الإنزال الأمريكية بوكسر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم". وأعلن الحرس الثوري، اليوم، إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود في مياه الخليج. وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك بالخليج وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية. ولم يوضح بيان الحرس الثوري جنسية السفينة المحتجزة أو العلم الذي كانت تحمله، كما لم يوضح جنسية السفينة التي كان يتم نقل الوقود إليها.

ونفى الحرس الثوري أن يكون قد احتجز أي ناقلة نفط أخرى خلال الأيام الأخيرة وشدد على أن قواته البحرية ستواصل مهامها الأمنية في محاربة التهريب المنظم في مياه الخليج، والمحافظة على مصالح إيران القومية.وكانت الخارجية الإيرانية كشفت في وقت سابق عن مصير ناقلة النفط التي تم فقدان الاتصال بها خلال مرورها عبر