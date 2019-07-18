موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

حسام حسن

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".

وأكدت المصادر أن صلاة الجنازة ستكون غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد المراغي بحلوان، على أن يكون العزاء يوم السبت، في حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع عبد الله. وتنعي أسرة جريدة وموقع «التحرير» الفقيد متمنية من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن

وأكدت المصادر أن صلاة الجنازة ستكون غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد المراغي بحلوان، على أن يكون العزاء يوم السبت، في حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع عبد الله.



وتنعي أسرة جريدة وموقع «التحرير» الفقيد متمنية من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تدريبات فريق سموحة اليوم وقاد التدريب طارق سليمان المدرب العام للفريق السكندري، في إطار استعدادات الفريق الأزرق للموسم المُقبل.



وتولى التوأم مهمة تدريب فريق سموحة في فبراير الماضي، خلفًا لعادل عبدالرحمن، وتمكن الفريق السكندري من إنهاء مسابقة الدوري في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة، ونجح في الهروب من صراع الهبوط لدوري الدرجة الثانية.