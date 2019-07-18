الأهلي: لا صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري

تحرير:أحمد محمد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك تركيزا كبيرا واهتماما بالغا باستعدادات الفريق لمباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، واصفا المباراتين بالصعبة والقوية، ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك وعاد الأهلي من معسكر إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض خلاله ثلاث مباريات ودية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن من يقول إن الأهلي حسم الدوري مخادع، موضحًا أن الدوري ما زال في الملعب وعلينا بذل قصارى جهدنا للتتويج به من خلال حصد الست نقاط". وردا على سؤال تحدي قائمة الفريق الجديدة والصفقات، أوضح عبدالحفيظ أنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري والفوز على المقاولون

وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن من يقول إن الأهلي حسم الدوري مخادع، موضحًا أن الدوري ما زال في الملعب وعلينا بذل قصارى جهدنا للتتويج به من خلال حصد الست نقاط".



وردا على سؤال تحدي قائمة الفريق الجديدة والصفقات، أوضح عبدالحفيظ أنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري والفوز على المقاولون والزمالك وجميع الملفات لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي".



ويتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 74 نقطة يأتي خلفه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة أما الزمالك فهو في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات وهي الجونة والإسماعيلي والأهلي.