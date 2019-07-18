رياضة

الأهلي: لا صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري

تحرير:أحمد محمد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الأهلي
الأهلي
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك تركيزا كبيرا واهتماما بالغا باستعدادات الفريق لمباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، واصفا المباراتين بالصعبة والقوية، ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك وعاد الأهلي من معسكر إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض خلاله ثلاث مباريات ودية.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن من يقول إن الأهلي حسم الدوري مخادع، موضحًا أن الدوري ما زال في الملعب وعلينا بذل قصارى جهدنا للتتويج به من خلال حصد الست نقاط". وردا على سؤال تحدي قائمة الفريق الجديدة والصفقات، أوضح عبدالحفيظ أنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري والفوز على المقاولون
اقرأ المزيد
أحمد-عيد-عبد-الملك‎

أحمد عيد عبدالملك يتولى تدريب هذا الفريق

أتم هاني سعيد رئيس مجلس إدارة نادي جولدي، الاتفاق مع أحمد عيد عبدالملك لاعب الجونة والزمالك السابق، على تولي الأخير مهمة تدريب فريق جولدي، أحد أندية الدرجة الثالثة، خلال الموسم المقبل، كما يتولى عبدالسلام نجاح لاعب حرس الحدود والمصري السابق منصب المدرب العام، جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت رئيس جولدي مع عبدالملك ونجاح، اليوم الخميس، لتكون هذه أول تجربة تدريبية للثنائي بعد اعتزالهما كرة القدم، حيث أعلن أحمد عيد اعتزاله كرة القدم منذ أسابيع قليلة عقب انتهاء تعاقده مع نادي الجونة.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

بعد تهديدات نقل مقر الكاف.. هاني أبوريدة يلعب بالنار

"الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرًا محتومًا حتى نستسلم له، لكنه مرض يحتاج إلى علاج"، بهذه الكلمات جاء تعليق أحمد ولد يحيى رئيس اتحاد الكرة الموريتاني على حال اللعبة في بلاده قبل سنوات ليست بالبعيدة، فقد كانت تعاني من ضعف الإمكانيات وتم تطويع هذه الإمكانيات وتطويرها بعد تخطيط محكم، لتصبح الدولة صاحبة التطور الأبرز في الكرة الإفريقية، منتخب موريتانيا الذي ظهر بشكل مميز في مرحلة دور المجموعات في كان 2019 وتوقع له الكثيرون الصعود للدور الثاني، لم يتأهل وخطف منه المنتخب التونسي بطاقة التأهل بفارق نقطة واحدة.
منتخب الجزائر

نهائي أمم إفريقيا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تختتم غدًا الجمعة، منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة قوية بين منتخبي الجزائر والسنغال في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر على أرضها منذ 21 يونيو الماضي. ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على «استاد القاهرة» الدولي بحضور الرئيس الجزائري، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير. ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد أن انتصر على نيجيريا في مباراة نصف النهائي بهدفين لهدف، ليواجه نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.
اقرأ المزيد من الأخبار
علي جبر - بيراميدز‎ (2)

الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (7)

اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
محمود-الخطيب (3)

لحظات لا تنسى في الكان واستاد مفضل.. الخطيب يتحدث

"هناك العديد من البطولات التي مرت علينا ولا يمكن أن تُنسى، سواء كانت جميلة أو حزينة، أعتقد أنها بطولة 74 في مصر، فكانت مهمة بالنسبة لنا، لكن الظروف لم تخدمنا، وكنا متقدمين على زائير في نصف النهائي بهدفين نظيفين، لكن خلال 10 دقائق تغيرت النتيجة وأصبحت 3-2 لهم، وفي نسخة 76 بإثيوبيا أيضا كنا نواجه نيجيريا في نصف النهائي وأحرزت هدفا جميلا من الأهداف المحببة بالنسبة إليَّ". بتلك الكلمات تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن لحظات لا تُنسى في الكان، للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
اسامة-جلال

«التحرير» تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وإنبي لضم جلال

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن محاولات إدارة التعاقدات بالنادي للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع فريق إنبي مواليد 1998، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد أن أبدى الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للمارد الأحمر موافقته على تدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد. وقال المصدر لـ«التحرير»، إن إدارة التعاقدات بالأهلي تواصلت مع إدارة إنبي برئاسة علاء خشب، وطلبت الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأوليمبي، حيث عرضت ضمه مُقابل 20 مليون جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org