نهائي أمم إفريقيا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

الجزائر

تختتم غدًا الجمعة، منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة قوية بين منتخبي الجزائر والسنغال في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر على أرضها منذ 21 يونيو الماضي. ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على «استاد القاهرة» الدولي بحضور الرئيس الجزائري، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير. ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد أن انتصر على نيجيريا في مباراة نصف النهائي بهدفين لهدف، ليواجه نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.

ويستعرض التحرير في السطور التالية، التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين في المواجهة المرتقبة بينهما، حيث يقود محاربي الصحراء المدرب الوطني جمال بلماضي، فيما يتولى أليو سيسيه تلك المهمة مع أسود التيرانجا. وجاء التشكيل على النحو التالي: الجزائر: حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: جمال الدين بلعمري–