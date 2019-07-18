رياضة

نهائي أمم إفريقيا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
الجزائر
الجزائر
تختتم غدًا الجمعة، منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة قوية بين منتخبي الجزائر والسنغال في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر على أرضها منذ 21 يونيو الماضي. ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على «استاد القاهرة» الدولي بحضور الرئيس الجزائري، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير. ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد أن انتصر على نيجيريا في مباراة نصف النهائي بهدفين لهدف، ليواجه نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.
ويستعرض التحرير في السطور التالية، التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين في المواجهة المرتقبة بينهما، حيث يقود محاربي الصحراء المدرب الوطني جمال بلماضي، فيما يتولى أليو سيسيه تلك المهمة مع أسود التيرانجا. وجاء التشكيل على النحو التالي: الجزائر: حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: جمال الدين بلعمري–
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أحمد عيد عبدالملك يتولى تدريب هذا الفريق

أتم هاني سعيد رئيس مجلس إدارة نادي جولدي، الاتفاق مع أحمد عيد عبدالملك لاعب الجونة والزمالك السابق، على تولي الأخير مهمة تدريب فريق جولدي، أحد أندية الدرجة الثالثة، خلال الموسم المقبل، كما يتولى عبدالسلام نجاح لاعب حرس الحدود والمصري السابق منصب المدرب العام، جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت رئيس جولدي مع عبدالملك ونجاح، اليوم الخميس، لتكون هذه أول تجربة تدريبية للثنائي بعد اعتزالهما كرة القدم، حيث أعلن أحمد عيد اعتزاله كرة القدم منذ أسابيع قليلة عقب انتهاء تعاقده مع نادي الجونة.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

بعد تهديدات نقل مقر الكاف.. هاني أبوريدة يلعب بالنار

"الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرًا محتومًا حتى نستسلم له، لكنه مرض يحتاج إلى علاج"، بهذه الكلمات جاء تعليق أحمد ولد يحيى رئيس اتحاد الكرة الموريتاني على حال اللعبة في بلاده قبل سنوات ليست بالبعيدة، فقد كانت تعاني من ضعف الإمكانيات وتم تطويع هذه الإمكانيات وتطويرها بعد تخطيط محكم، لتصبح الدولة صاحبة التطور الأبرز في الكرة الإفريقية، منتخب موريتانيا الذي ظهر بشكل مميز في مرحلة دور المجموعات في كان 2019 وتوقع له الكثيرون الصعود للدور الثاني، لم يتأهل وخطف منه المنتخب التونسي بطاقة التأهل بفارق نقطة واحدة.
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الأهلي: لا صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك تركيزا كبيرا واهتماما بالغا باستعدادات الفريق لمباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، واصفا المباراتين بالصعبة والقوية، ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك وعاد الأهلي من معسكر إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض خلاله ثلاث مباريات ودية.
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بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
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استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
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رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
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الجزائر ضد نيجيريا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
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