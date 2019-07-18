رياضة

بعد تهديدات نقل مقر الكاف.. هاني أبوريدة يلعب بالنار

منذ أن تولى هاني أبوريدة رئاسة الجبلاية ساهم في زيادة أمراض الكرة المصرية وتفشيها أكثر بعدما أدارها بطريقته التي اعتاد عليها، باعتماده على أصحاب الثقة من المقربين إليه
تحرير:صلاح يحيى ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
هاني ابوريدة
هاني ابوريدة
"الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرًا محتومًا حتى نستسلم له، لكنه مرض يحتاج إلى علاج"، بهذه الكلمات جاء تعليق أحمد ولد يحيى رئيس اتحاد الكرة الموريتاني على حال اللعبة في بلاده قبل سنوات ليست بالبعيدة، فقد كانت تعاني من ضعف الإمكانيات وتم تطويع هذه الإمكانيات وتطويرها بعد تخطيط محكم، لتصبح الدولة صاحبة التطور الأبرز في الكرة الإفريقية، منتخب موريتانيا الذي ظهر بشكل مميز في مرحلة دور المجموعات في كان 2019 وتوقع له الكثيرون الصعود للدور الثاني، لم يتأهل وخطف منه المنتخب التونسي بطاقة التأهل بفارق نقطة واحدة.
ربما تقتصر معرفة الكثيرين عن دولة موريتانيا على أنها بلد عربي بالإضافة إلى بعض المعلومات الجغرافية أو التاريخية، وإذا كنت تحب أو مهتما بقراءة الشعر ستزيد معلوماتك عن هذا البلد بأنه بلد المليون شاعر الذي خرج منه أصل الشعر العربي قديمًا، ولكن عند الحديث عن كرة القدم ففي الغالب لن تكون لديك أي معلومات
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أحمد عيد عبدالملك يتولى تدريب هذا الفريق

أتم هاني سعيد رئيس مجلس إدارة نادي جولدي، الاتفاق مع أحمد عيد عبدالملك لاعب الجونة والزمالك السابق، على تولي الأخير مهمة تدريب فريق جولدي، أحد أندية الدرجة الثالثة، خلال الموسم المقبل، كما يتولى عبدالسلام نجاح لاعب حرس الحدود والمصري السابق منصب المدرب العام، جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت رئيس جولدي مع عبدالملك ونجاح، اليوم الخميس، لتكون هذه أول تجربة تدريبية للثنائي بعد اعتزالهما كرة القدم، حيث أعلن أحمد عيد اعتزاله كرة القدم منذ أسابيع قليلة عقب انتهاء تعاقده مع نادي الجونة.
منتخب الجزائر

نهائي أمم إفريقيا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تختتم غدًا الجمعة، منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة قوية بين منتخبي الجزائر والسنغال في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر على أرضها منذ 21 يونيو الماضي. ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على «استاد القاهرة» الدولي بحضور الرئيس الجزائري، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير. ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد أن انتصر على نيجيريا في مباراة نصف النهائي بهدفين لهدف، ليواجه نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (.1) (2)

الأهلي: لا صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك تركيزا كبيرا واهتماما بالغا باستعدادات الفريق لمباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، واصفا المباراتين بالصعبة والقوية، ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك وعاد الأهلي من معسكر إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض خلاله ثلاث مباريات ودية.
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مصر-والكونغو (7)

لماذا يرفض هاني رمزي التعامل كرجل في الخمسين من عمره؟

الملاكم الشهير محمد علي كلاي أعظم الملاكمين الذين شهدتهم حلبات الملاكمة، وصاحب لقب رياضي القرن الماضي، يقول: "الرجل الذي يرى العالم وهو في الخمسين من عمره بنفس النظرة كما كان في عمر العشرين، أهدر ثلاثين عامًا بلا فائدة"، ربما تكون هذه المقولة هي أكثر ما ينطبق على التصريحات التي خرج بها هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أمس وحاول من خلالها تجميل صورته أمام الرأي العام بعد فضيحة خروج المنتخب من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب جنوب إفريقيا عقب الخسارة بهدف دون رد.
مجدى-عبد-الغنى

مجدي عبدالغني عن هزيمة الفراعنة: «أجيري السبب»

أرجع مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، فشل منتخب مصر في تخطي دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا إلى المدير الفني للمنتخب المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعدما ودع الفراعنة البطولة مبكرا أمام "الأولاد" والخسارة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
عمرو وردة

بعد كابوس وردة.. من يحاسب أبو ريدة وأجيري ومعاونيه؟

هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
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أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
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